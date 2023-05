Bing Chat si aggiorna con tante novità su smartphone

Microsoft sta implementando una serie di nuove funzionalità per Bing Chat su smartphone a partire da oggi.

Prima di tutto, la società sta iniziando a implementare le funzionalità annunciate all’inizio di questo mese. Ciò include la capacità di rispondere con immagini e video, grafici, schede informative e una formattazione complessivamente migliore. Aggiunge anche nuove funzionalità di condivisione sui social.

Forse ancora più importante, un pulsante di cronologia chat. Puoi fare clic sull’icona a forma di orologio nella parte superiore della chat esistente per tornare indietro nel tempo alle conversazioni precedenti. Questa funzione è ora disponibile sui dispositivi mobili, ma arriverà anche sul desktop.

Bing Chat sta spingendo in su i download dell’app mobile

Microsoft sta inoltre evidenziando la crescita di Bing Chat sui dispositivi mobili, con download giornalieri otto volte superiori dall’introduzione delle funzionalità di chat AI.

Per celebrare l’occasione, Microsoft sta introducendo alcune altre funzionalità. Innanzitutto, c’è un nuovo widget per l’app Bing, che ti consente di avviare immediatamente l’esperienza di chat di Bing o persino di utilizzare il microfono per porre una domanda usando la tua voce. A breve sarà anche possibile continuare le conversazioni in mobilità su desktop e viceversa. Microsoft afferma che questa funzione dovrebbe essere disponibile per tutti entro la prossima settimana.

Inoltre, Microsoft afferma di aver apportato miglioramenti alla qualità delle chat in lingue diverse dall’inglese, il che significa che ora puoi parlare con Bing in più lingue. Supporta anche l’input vocale in più lingue.

SwiftKey ottiene una funzione Componi e Traduttore

Anche l’app mobile SwiftKey sta ottenendo più funzionalità legate a Bing Chat, a partire da Compose. In sostanza, puoi chiedere a Bing di scrivere un messaggio per te in base a un breve prompt, rendendo molto più semplice scrivere un’e-mail a qualcuno, ad esempio.

Puoi scegliere vari parametri, come l’argomento, il tono, il formato e la durata. Questo era precedentemente disponibile tramite la barra laterale Edge sul desktop, ma dovrebbe essere disponibile sui dispositivi mobili entro le prossime due settimane con questo aggiornamento SwiftKey.

Un’altra nuova funzionalità in arrivo su SwiftKey è la funzione Traduttore basata sull’intelligenza artificiale. Non è del tutto chiaro in che modo ciò differisca dalla funzione di traduzione esistente in SwiftKey, ma presumibilmente può gestire testi più complessi e fornire traduzioni migliori in generale. Questo è già disponibile su Android e dovrebbe arrivare su iOS la prossima settimana.

Infine, la funzione Tono nell’app SwiftKey, che può riscrivere i messaggi con un tono diverso, ora supporta due nuovi toni: Divertente e Spiritoso.

