Su Bing Chat arriva la condivisione social

Puntualmente, Microsoft ha condiviso un altro dei suoi aggiornamenti settimanali sulle modifiche apportate a Bing Chat basata sull’intelligenza artificiale Prometheus. Senza contare la nuova integrazione in Microsoft Edge versione 111, ci sono stati cinque grandi cambiamenti che l’azienda ha apportato all’esperienza tra il 9 marzo e il 17 marzo. Il più grande è la possibilità di condividere le risposte della chat con i tuoi amici.

Immergendosi nelle novità, per condividere una risposta di Bing Chat su Facebook, Twitter, Pinterest o e-mail, è possibile fare clic sulla nuova icona Condividi a sinistra di un risultato. Passa il mouse sopra il risultato per vederlo, proprio accanto ai menu Mi piace, Non mi piace e altri. Dopo aver fatto clic su di esso, puoi scegliere la rete rispettata su cui desideri condividere e persino generare un collegamento condivisibile.

Oltre a questo cambiamento principale, Microsoft sta anche testando risposte più rapide nella modalità bilanciata di Bing Chat. Questa modalità dovrebbe ora fornire risposte più rapide. Non vedrai questo cambiamento nelle modalità Preciso o Creativo.

Ciò che vedrai in queste modalità sono l’aumento dei turni di chat (fino a 15) e l’aumento dei turni al giorno (ora fino a 150). In passato, erano 10 turni e 120 turni al giorno.

A chiudere l’elenco delle modifiche ci sono una migliore comprensione contestuale e la possibilità di utilizzare l’anteprima di Bing in Skype in un gruppo (purché una persona abbia accesso ad essa).

Grazie ai miglioramenti nella comprensione contestuale, Bing Chat può ora assorbire maggiori quantità di contenuto quando si passa alla modalità Creativa. Lo noterai di più con riepiloghi e conversazioni di documenti più lunghi.

Con le modifiche a Skype, chiunque abbia accesso alla chat di Bing può aggiungerlo a una conversazione di gruppo semplicemente digitando @Bing per avviare un messaggio.

Nel caso in cui non lo sapessi già, anche se Microsoft non lo ha confermato, chiunque è libero di provare la nuova chat di Bing ora, senza entrare in una lista d’attesa (cosa che contribuirà ad alzare enormemente il numero di utilizzatori del servizio). Ciò significa che ora è abbastanza più facile accedere alla chat di Bing.

In Microsoft Edge versione 111 su Windows 11, macOS e Linux, puoi fare clic sull’icona di Bing nella barra dei menu per accedere direttamente alla chat di Bing. In passato era disponibile solo nella versione Dev del browser.

via