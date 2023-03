Google Glass, arriva la STOP anche alla versione Enterprise

Sebbene abbia smesso di far parte della conversazione molto tempo fa, Google Glass ha avuto un impatto abbastanza significativo sul mondo della tecnologia quando è stato lanciato per la prima volta nel 2013.

Per la maggior parte, non ha mai preso piede, con solo appassionati e sviluppatori che hanno raccolto il dispositivo costoso. Inoltre, il prodotto è riuscito a suscitare una conversazione globale sulla privacy non solo nella comunità tecnologica ma anche nei media in generale.

Sebbene il Google Glass originale sia stato interrotto nel 2015, il suo successore, Glass Enterprise Edition, è stato successivamente rilasciato e mirato maggiormente all’uso commerciale. Ora, dieci anni dopo il lancio iniziale di Google Glass, la società sta finalmente chiudendo il progetto, interrompendo le vendite dell’Enterprise Edition e interrompendo il supporto entro la fine dell’anno.

Cosa accadrà ai Google Glass dopo il 15 settembre 2023

Google ha pubblicato una breve nota del suo sito Web Enterprise Edition, affermando che a partire dal 15 marzo 2023 le vendite del dispositivo sono state interrotte. Inoltre, ha spiegato che il supporto per il dispositivo terminerà il 15 settembre 2023.

Alla luce di ciò, l’azienda ha aggiornato la sua sezione Guida, fornendo agli utenti un po’ più di dettagli su ciò che possono aspettarsi. Per quanto riguarda ciò che accadrà dopo il 15 settembre 2023, i proprietari dell’Enterprise Edition possono aspettarsi che le cose continuino a funzionare normalmente, con l’unica differenza che Google non rilascerà più alcun aggiornamento per l’hardware.

Inoltre, l’app Meet on Glass installata sull’unità funzionerà, ma l’azienda non promette che continuerà a funzionare in futuro e aggiunge una dichiarazione di non responsabilità secondo cui potrebbe smettere di funzionare in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l’hardware fisico, Google afferma che fornirà la sostituzione dei dispositivi fino all’ultimo giorno di supporto, che dovrebbe terminare anche il 15 settembre 2023.

Quando si tratta di immagini di sistema, Google afferma che realizzerà immagini per il dispositivo fino al 1 aprile 2024, tramite la sua pagina di download e tramite aggiornamenti OTA. È difficile dire quanti saranno interessati da questo cambiamento, ma penso che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che Google Glass abbia una durata piuttosto lunga.

via