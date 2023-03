YouTube Studio ora include gli strumenti necessari per i podcast

Prima dell’arrivo dei podcast su YouTube Music, YouTube Studio ha implementato il supporto necessario e gli strumenti per i creator.

YouTube Studio ha ampiamente implementato la possibilità di creare un nuovo podcast e/o impostare una playlist esistente come podcast. Ci sarà una nuova scheda “Podcast” nella pagina Contenuto. Ufficialmente, uno “spettacolo di podcast è una playlist e gli episodi di podcast sono video in quella playlist“, che sono idonei per la riproduzione solo audio.

Quando contrassegni qualcosa come podcast, quel contenuto verrà contrassegnato in modo appropriato e apparirà con una scheda mostra nei risultati di ricerca, che è stato lanciato lo scorso anno. I creatori devono aggiungere specificamente una miniatura quadrata del podcast oltre a un titolo e una descrizione “completa”.

I creatori otterranno “funzioni di scoperta e raccomandazione specifiche per podcast, che renderanno più facile per il tuo pubblico trovare il tuo podcast“, nonché “opzione per essere presenti su youtube.com/podcasts” e successiva disponibilità su YouTube Music. Ufficialmente, quest’ultimo è ancora elencato come “prossimamente per i creatori negli Stati Uniti” ma chiaramente è in arrivo anche per l’Italia.

Con i nuovi strumenti di YouTube Studio ottieni anche analisi dedicate per i contenuti contrassegnati come podcast, tra cui: sorgenti di traffico, dati demografici del pubblico, metriche sulla fidelizzazione del pubblico e dati sulle entrate.

YouTube ha anche pubblicato una serie di linee guida per far si che i podcast sulla piattaforma ottengano quanto più successo possibile:

“Crea una playlist di podcast pubblica per ogni podcast sul tuo canale.”

“Il tuo podcast dovrebbe contenere solo episodi completi, organizzati nell’ordine in cui dovrebbero essere riprodotti.”

“Se il tuo podcast ha più stagioni, includile nello stesso podcast.”

“Durante la configurazione, dai al tuo podcast un titolo descrittivo. Non aggiungere parole extra al titolo del tuo podcast (incluso “podcast”, a meno che non faccia parte del nome del tuo programma).

“Evita titoli di podcast generici, come” Episodi completi”, “Nuovi caricamenti”, “Podcast” ecc. Se il titolo della tua playlist è troppo vago, YouTube sostituirà il titolo del tuo podcast con il nome del tuo canale nell’app YouTube Music.

“Se il tuo programma è episodico, ordina i tuoi video dal più recente al più vecchio.”

“Se il tuo programma è seriale, ordina la tua playlist dalla più vecchia alla più recente.”

