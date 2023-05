Amazon presenta Echo Pop, Echo Show 5 (2023) e nuove Echo Buds

Amazon ha svelato una nuova gamma di prodotti Echo, incluso il nuovissimo altoparlante intelligente Pop che porta Alexa a un prezzo ancora più basso rispetto a Echo Dot. Oltre a Echo Pop, la società ha anche annunciato Echo Show 5, Echo Auto, Echo Show 5 Kids e i nuovissimi Echo Buds (questi due non sono disponibili in Italia).

Echo Pop

Secondo Amazon, i nuovi prodotti sono progettati per offrire ai clienti ancora più opzioni per accedere ad Alexa a prezzi diversi e in diversi fattori di forma. A partire da Echo Pop, il dispositivo è dotato di un fattore di forma semisferico ed è disponibile nelle opzioni di colore Charcoal, Glacier White, Lavender Bloom e Midnight Teal.

Il Pop è dotato di un altoparlante direzionale frontale ed è pensato per piccole stanze in case e appartamenti. È alimentato dal processore Amazon AZ2 Neural Edge e viene fornito con un extender Wi-Fi integrato che gli consente di aggiungere fino a 300 metri quadrati di copertura a una rete Wi-Fi Eero esistente. Supporta anche Matter, il che significa che può essere utilizzato per connettere e controllare prodotti per la casa intelligente compatibili di vari marchi.

Echo Show 5

Insieme al Pop trova spazio il nuovo display intelligente entry-level di Amazon, l’Echo Show 5 di terza generazione, che viene fornito con un nuovo sistema di altoparlanti che secondo Amazon offre il doppio dei bassi rispetto al modello precedente e offre un suono più chiaro durante l’ascolto di musica o la visione di video.

Anche l’array di microfoni è stato completamente riprogettato e il dispositivo supporta anche Matter come Echo Pop. Inoltre, il nuovo Echo Show 5 supporta anche le videochiamate Alexa tramite la fotocamera integrata. Include anche il processore AZ2 Neural Edge e si dice che sia il 20 percento più veloce rispetto al modello di precedente generazione.

Echo Auto

La nuova versione di Echo Auto riprende tutte le funzionalità della precedente generazione (arrivata in Italia nel 2020), migliorandone certi aspetti.

Oltre ad avere un design più sottile, compatto e un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all’interno dell’auto, la nuova generazione di Echo Auto integra cinque microfoni che consentono l’identificazione della voce dell’utente anche quando in auto ci sono musica, aria condizionata o rumori del traffico.

Chiaramente è presente Alexa e tutti i servizi ad essa abbinata: dall’ascolto di musica al controllo della smart home, passando per le chiamate con Drop In sui dispositivi Echo compatibili e arrivando al classico “Che tempo fa?”.

Echo Buds

L’ultimo nuovo prodotto presentato sono i nuovissimi Echo Buds dotati di un design semi-in-ear. Grazie al supporto di Alexa, puoi utilizzare i comandi vocali per avviare la musica, effettuare una chiamata o impostare un promemoria mentre sei in movimento. In termini di componenti, ogni auricolare ha un driver dinamico da 12 mm, due microfoni e un accelerometro di rilevamento vocale per distinguere tra la voce del chiamante e il rumore di fondo.

Le caratteristiche includono controlli di tocco personalizzabili, filtro VIP e accoppiamento multipunto che consente agli auricolari di accoppiarsi e passare da un dispositivo all’altro senza problemi. Il dispositivo è in grado di riprodurre fino a cinque ore di musica con una singola carica e fino a 20 ore di utilizzo totale con la custodia di ricarica.

Disponibilità e prezzi

Echo Pop è disponibile al prezzo di 54,99 euro. Le custodie per Echo Pop (vendute separatamente), disponibili in Blu, Rosso, Arancione, Grigio, Lilla, Viola e Fluorescente (si illumina al buio), sono vendute a 22,99 euro.

Echo Show 5 (3ª gen) è disponibile al prezzo di 109,99 euro nei colori Antracite, Bianco e Azzurro. Il supporto regolabile con porta di ricarica USB-C è disponibile al prezzo di 32,99 euro. I preordini iniziano oggi e i dispositivi saranno spediti verso la fine del mese.

Echo Auto (2ª gen) è acquistabile al prezzo di 69,99 euro. Le spedizioni partiranno già da oggi.