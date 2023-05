Google al lavoro per trasformare i Pixel in dashcam per le auto

Gli smartphone Pixel con i loro chipset Tensor non sono nella stessa lega di alcuni dei migliori telefoni Android che utilizzano un processore Qualcomm quando si tratta di prestazioni grezze. Ma Google ci ha sempre stupito per quanto è in grado di ottenere dai telefoni Pixel alimentati dal suo chip personalizzato. I Pixel recenti, incluso il nuovissimo Pixel 7a, sono alcuni dei telefoni Android più intelligenti con le loro utili funzionalità come il widget At a Glance e Magic Editor. E Google ha in programma di renderli ancora più utili consentendo al tuo telefono Pixel di funzionare come dashcam per la tua auto.

L’app “Emergenze personali” sui telefoni Google Pixel (e su alcuni telefoni non Google) gestisce tutto ciò che riguarda la tua sicurezza fisica, che si tratti di rilevamento di incidenti automobilistici o altri servizi di emergenza. I ragazzi di 9to5Google sono riusciti ad abilitare una funzione dashcam nascosta sull’ultima versione dell’app sui Google Pixel, e sembra abbastanza utile, salvo per i suoi pochi avvertimenti.

Con la funzione abilitata, una nuova opzione Dashcam apparirà nella sezione Preparati, che attualmente ha solo il controllo di sicurezza. Puoi avviare manualmente la registrazione del video o impostarla per avviare automaticamente l’acquisizione del video mentre il telefono si connette al Bluetooth della tua auto.

Al momento non è possibile passare alla fotocamera ultra-wide, il che sarebbe stato utile per il caso d’uso di una dashcam. Il telefono può anche registrare l’audio in modalità dashcam, ma hai la possibilità di disattivarlo.

La sua durata massima di registrazione è di 24 ore, mentre il video occupa circa 30 MB di spazio per ogni minuto di registrazione, che si traduce in circa 1,8 GB di spazio di archiviazione per un tragitto giornaliero di un’ora. Questi file vengono archiviati per un massimo di 3 giorni, dopodiché il telefono li eliminerà a meno che tu non scelga di salvare eventuali clip.

Questa funzione dashcam supporta la registrazione in background, consentendoti di utilizzare la musica e le app di navigazione del tuo telefono durante l’acquisizione del video. La registrazione video è già faticosa per un telefono e, quando utilizzi il tuo Pixel come dashcam, molto probabilmente lo metterai sul cruscotto e lo collegherai anche. Considerando che i Pixel non sono i telefoni più cool in circolazione, sembra perfetto ricetta per surriscaldare il telefono.

