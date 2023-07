Come cancellare automaticamente i messaggi dei codici 2FA

Le password sono sempre più vulnerabili in questi giorni, con violazioni dei dati e attacchi di forza bruta che diventano sempre più comuni ogni anno. Ecco perché, in attesa di una larga diffusione delle passkey e oltre a utilizzare un buon password manager, è anche una buona idea utilizzare l’autenticazione a due fattori (2FA). Sebbene l’autenticazione tramite codici OTP inviati via SMS sia un modo relativamente debole per configurarla (l’uso di chiavi fisiche è di gran lunga più sicuro), è anche una delle forme più comuni di 2FA poiché tutto ciò di cui ha bisogno è un numero di telefono associato a un account online per la verifica.

Funziona bene, ma i codici 2FA possono facilmente intasare la schermata dei messaggi in arrivo. Ecco perché dovresti impostare la tua app Messaggi per eliminare automaticamente tali messaggi.

Guida passo passo all’eliminazione automatica dei messaggi con i codici 2FA

Google ha aggiunto la possibilità di eliminare automaticamente i codici 2FA con un aggiornamento dell’app Google Messaggi lo scorso anno. Se abilitato, tutti i codici usa e getta inviati al tuo telefono verranno automaticamente rimossi dopo 24 ore.

Poiché la maggior parte dei codici scade dopo un periodo di minuti anziché ore, questo non ha davvero un aspetto negativo. Tuttavia, l’app Google Messaggi potrebbe non essere l’app di messaggistica predefinita e devi configurarla prima di poter iniziare a eliminare automaticamente i codici 2FA.

I telefoni Google, realme e Xiaomi hanno Google Messaggi pre-installato per impostazione predefinita. Alcuni degli altri telefoni Android non lo fanno, quindi dovrai installarlo manualmente.

Una volta installato Google Messaggi e impostato come app di messaggistica predefinita, puoi abilitare la funzione che elimina automaticamente i codici 2FA dopo 24 ore.