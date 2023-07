Spotify Premium: l’abbonamento aumenta a 10,99 euro

Ascoltare le tue canzoni preferite senza interruzioni sta per diventare un po’ più costoso: Spotify ha annunciato che aumenterà il prezzo di tutti i suoi piani Premium. In Italia, ciò significa che un abbonamento Spotify Premium Single passa da 9,99 euro al mese a 10,99 euro al mese, il suo primo aumento da quando Spotify è stato lanciato oltre un decennio fa.

Anche i suoi piani Premium Family e Student stanno aumentando di un euro dollaro, ora costano rispettivamente 17,99 euro e 5,99 euro al mese. Premium Duo ha l’urto più grande, salendo a 14,99 euro.

Premium Individual: 10,99 euro

Premium Duo: 14,99 euro

Premium Family: 17,99 euro

Premium Student: 5,99 euro

L’azienda ha preso questa decisione non solo per i maggiori investimenti che stanno portando sempre più novità per i clienti ma anche per via della forte inflazione delle valute in giro per il mondo. Spotify ha esitato con questa mossa ma ormai sente che gli oltre 200 milioni di utenti paganti siano sufficienti a non sentire alcun contraccolpo dalla decisione.

Abbiamo costantemente presentato novità per permettere ai fan e ai creator di connettersi attraverso la forza della nostra piattaforma, a partire dagli strumenti per scoprire nuova musica come il nostro AI DJ, alle esperienze di condivisione come Blend e all’introduzione dei contenuti podcast e degli audiobook.

La mossa segue aumenti di prezzo simili da parte dei concorrenti, con Apple Music, Amazon Music e YouTube Music che hanno aumentato i loro piani individuali senza pubblicità a 10,99 euro nell’ultimo anno.

Lo scorso ottobre, il CEO di Spotify, Daniel Ek, sembrava divertirsi con l’aumento dei costi di altre società: “Quando i nostri concorrenti aumentano i prezzi, per noi è davvero un bene“. All’epoca, Ek disse che avrebbe voluto far pagare di più per gli abbonamenti, specialmente negli Stati Uniti, e si sentiva fiducioso che Spotify sarebbe stato in grado di farlo nel 2023.

Le persone continuano a venire su Spotify, con il servizio che segnala cinque milioni di utenti in più durante il primo trimestre del 2023 in tutto il mondo. I prezzi aggiornati sono in fase di rilascio nei paesi di tutto il mondo, con l’introduzione che sarà effettiva dal prossimo rinnovo mensile.

Spotify afferma che sta contattando gli utenti via e-mail per condividere quanto aumenterà la loro bolletta e quando accadrà.