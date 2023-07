Fine di un’era per Twitter: cambia nome in X e addio all’uccellino

Il rebranding di Twitter di Elon Musk sembra essere in corso. In una serie di tweet, Musk ha condiviso che il famoso logo dell’uccello e il nome dell’azienda sono stati sostituiti: la società, a quanto pare, sarà semplicemente conosciuta come “X“.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

“E presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli“, ha twittato. In seguito ha detto in uno spazio Twitter che il logo di Twitter sarebbe stato cambiato domenica. “Avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa, mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo“, ha detto.

BREAKING: Elon Musk asked in a @greg16676935420 space “Are you really changing the Twitter logo tomorrow?” Elon (While playing Diablo IV): “Yes” pic.twitter.com/u7Fr6vCJDA — ALX 🇺🇸 (@alx) July 23, 2023

Nel frattempo, Elon Musk ha inviato un’e-mail ai dipendenti in merito al cambiamento. Secondo Zoe Schiffer di Platformer, Musk ha inviato un’e-mail al personale dicendo che la società sarebbe diventata X e che la sua nota “era l’ultima e-mail che avrebbe mai inviato da un indirizzo e-mail di Twitter“.

È noto da tempo che Musk predilige il marchio “X”. La startup bancaria che ha co-fondato nel 1999 si chiamava x.com, e la sua impresa AI recentemente annunciata si chiama xAI. E la holding di Twitter è stata modificata in X Corp ad aprile.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Musk ha anche parlato di come X aiuterebbe Twitter a diventare una “super app”. Sebbene Musk abbia offerto pochi dettagli su questa visione, molti credono che stia facendo riferimento ad app come WeChat, l’app più popolare in Cina che le persone usano per una serie di attività quotidiane, come pagamenti e acquisti, oltre ai social network.

Tuttavia, abbandonare ufficialmente il marchio Twitter potrebbe essere una mossa rischiosa per Musk. L’azienda sta già affrontando un esodo di inserzionisti che ha comportato una perdita di oltre la metà delle entrate pubblicitarie dell’azienda. Un rebranding potrebbe allontanare ulteriormente gli inserzionisti.

Allo stesso tempo, Musk potrebbe scommettere che un nuovo nome e un’identità potrebbero aiutare l’azienda a liberarsi dei suoi legami con la sua precedente leadership e le decisioni prese sotto di loro, verso le quali è stato profondamente critico.

