Elon Musk vuole il suo ChatGPT: fondata l’azienda di intelligenza artificiale X.AI Corp

Elon Musk, che ultimamente è stato apertamente critico nei confronti dell’intelligenza artificiale, sembra stia pianificando qualcosa relativo all’IA. Secondo il The Wall Street Journal e il The Financial Times, Musk ha fondato una nuova società di intelligenza artificiale chiamata X.AI Corp.

Sulla base di un deposito statale del mese scorso che le fonti hanno visionato, la nuova società è incorporata in Nevada ed elenca Musk come l’amministratore unico, così come Jared Birchall, il direttore degli uffici della sua famiglia, come segretario.

Il dirigente multi-società è noto per avere un’affinità speciale per la lettera “X” e ha anche recentemente ribattezzato Twitter, Inc. come X Corp.

Musk tra l’altro non è estraneo ai progetti di intelligenza artificiale. Ha co-fondato OpenAI prima di lasciare l’azienda quasi dieci anni fa. Dopo il vertiginoso aumento di popolarità di ChatGPT e il futuro sempre più roseo, tuttavia, Musk ha sostenuto (insieme alla FTC) la regolamentazione della tecnologia e ha firmato una lettera aperta che esortava i leader tecnologici a sospendere per sei mesi il suo sviluppo.

I piani di Elon Musk sull’intelligenza artificiale con X.AI Corp

Il Wall Street Journal afferma che Musk pensava che ChatGPT fosse politicamente di parte – una volta ha commentato il “pericolo di addestrare l’IA a essere svegliato” – e che sta cercando di creare modelli di intelligenza artificiale che siano “alla ricerca della verità“.

A questo punto, tuttavia, i piani di Musk per X.AI Corp e sul fatto se sta cercando di costruire un vero rivale di ChatGPT rimangono poco chiari. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, i rapporti precedenti forniscono indizi su come stanno progredendo gli sforzi dell’IA di Musk.

Secondo quanto riferito, a marzo ha assunto due ex ricercatori di DeepMind, tra cui lo scienziato Igor Babuschkin, che si ritiene stia guidando il nuovo progetto. Inoltre, Musk ha anche acquistato 10.000 GPU per lo sviluppo dell’IA in uno dei data center di Twitter. Infine, secondo The Times, è già in trattative con gli investitori di Tesla e SpaceX per apportare finanziamenti nella sua nuova impresa.

