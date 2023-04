Google Wallet, con Android 14 tornerà una funzione molto utile

Il nuovo Google Wallet lanciato lo scorso anno ha sostituito Google Pay, che a sua volta aveva sostituito Android Pay, che, nel lontano 2014, aveva sostituito l’originale Google Wallet. E al tempo, con quella versione originale, Google offriva una funzionalità che consentiva agli utenti di archiviare le proprie carte fedeltà e inviare automaticamente notifiche per accedervi quando si trovavano in un negozio in cui le carte venivano accettate.

Era una funzionalità molto utile, ma è stata rimossa dalle numerose revisioni del prodotto e semplicemente non è disponibile oggi in Google Wallet. Ora, sembra che Google stia gettando le basi per il ritorno di questa funzione, o almeno di una simile.

Come scoperto nella documentazione di Android 14 Beta 1 da Mishaal Rahman, c’è una nuova funzionalità che Google chiama “FEATURE_WALLET_LOCATION_BASED_SUGGESTIONS”.

Ciò che viene sviluppato qui è abbastanza chiaro da quel nome, ma Google continua spiegando: Funzionalità per getSystemAvailableFeatures() e hasSystemFeature(String): il dispositivo supporta la visualizzazione di suggerimenti basati sulla posizione per le carte wallet fornite dall’app di pagamento predefinita.

Come funzionalità di sistema, ciò consentirebbe a Google Wallet e potenzialmente ad altre app di portafoglio di utilizzare la tua posizione per mostrare carte fedeltà e forse anche carte di credito specifiche. Non è chiaro se questo imiterà la funzionalità originale dell’invio di notifiche, ma anche se le carte vengono semplicemente riorganizzate quando sono nel negozio, sarebbe piuttosto un aggiornamento rispetto all’elenco a scorrimento di oggi.

Rahman mette anche in evidenza la possibilità che questa funzione venga allargata anche anche alle carte di pagamento, poiché mostra anche il supporto per le “carte non di pagamento” in Android 14.

