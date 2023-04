TikTok bannato in Montana: è un precedente che potrebbe non rimanere unico a lungo

Il Montana è pronto a diventare il primo stato a vietare TikTok. Il legislatore dello stato statunitense ha approvato un disegno di legge che richiede agli app store di bloccare TikTok nello stato.

Il divieto dovrebbe entrare in vigore nel 2024, anche se probabilmente dovrà affrontare sfide legali molto prima di allora. Tuttavia, il disegno di legge è stato seguito da vicino mentre la pressione aumenta su TikTok. Il CEO, Shou Chew, ha testimoniato in un’udienza al Congresso il mese scorso in cui ha cercato, in gran parte senza successo, di minimizzare i legami dell’azienda con ByteDance e la Cina.

Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti sta cercando di costringere ByteDance a disinvestire completamente da TikTok. Come sottolinea il New York Times, il divieto del Montana potrebbe servire da modello per il resto degli USA (e per la UE), anche se non è chiaro se tali divieti reggeranno alle sfide legali.

La strada verso il ban di TikTok è ancora piena di ostacoli legali

Come i legislatori federali, il disegno di legge del Montana afferma che i legami di TikTok con ByteDance mettono a rischio i dati personali degli utenti statunitensi perché la società potrebbe essere costretta a fornire informazioni al governo cinese. TikTok ha a lungo negato queste affermazioni e ha impegnato più di un miliardo di dollari per Project Texas, un progetto inteso ad affrontare i problemi di sicurezza nazionale.

TikTok ha precedentemente affermato che il divieto proposto nel Montana danneggerebbe le piccole imprese che si affidano all’app. In una dichiarazione in seguito all’approvazione del disegno di legge, un portavoce di TikTok lo ha definito “un enorme eccesso di portata del governo” e ha affermato che intendeva “combattere” la misura.

“I sostenitori del disegno di legge hanno ammesso di non avere alcun piano fattibile per rendere operativo questo tentativo di censurare le voci americane e che la costituzionalità del disegno di legge sarà decisa dai tribunali. Continueremo a lottare per gli utenti e i creatori di TikTok nel Montana i cui mezzi di sussistenza e i diritti del Primo Emendamento sono minacciati da questo eclatante eccesso di potere del governo“.

