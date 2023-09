Condividere le password può essere complicato, soprattutto quando il tuo browser non ti consente di distribuirle rapidamente. Chrome sta cercando di andare oltre le password integrando il supporto alle passkey. Tuttavia, consente anche di memorizzare le tue credenziali nel gestore delle password di Google, rendendole accessibili indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando. Tuttavia, se desideri condividere password al di fuori del tuo account, non è stato possibile a meno di copiare e incollare manualmente. Recentemente sono emerse prove che Google potrebbe lavorare su un modo per semplificare il processo di condivisione delle password in Chrome.

L’esperto di browser Leopeva64 ha scoperto che Google sta lavorando a un nuovo modo di condividere le password tra più persone in Chrome. Avevamo già notato questa funzionalità proposta in precedenza, ma ci sono nuove prove riguardo a una restrizione su a chi puoi inviare le password: è probabile che sarai in grado di condividere le credenziali di accesso solo con le persone nel tuo gruppo Famiglia Google.

After clicking the "Share" button, a dialog will show you the members of your family group and you will be able to share the password with any of those members, unfortunately this still doesn't work: pic.twitter.com/QBLqlaKDU1 — Leopeva64 (@Leopeva64) August 30, 2023

Sulla base del video di Leopeva64 che dimostra questa funzionalità, non tutte le password verranno condivise. Invece, se accedi a Password Manager e poi a Password, puoi scegliere quali password desideri inviare agli altri membri. Scegli il sito web per cui hai salvato una password, quindi seleziona Condividi in basso a destra e le credenziali dell’account specifiche verranno condivise con le persone del tuo gruppo familiare. Leopeva64 è riuscito a mostrare l’intero processo, ma la funzionalità deve ancora essere completamente implementata da Google, quindi potrebbe trattarsi solo di un sistema in fase di test.

Se non hai un gruppo familiare, la finestra di dialogo ti dirà che, per ora, è possibile condividere le password solo con un gruppo familiare. Se vedremo questa funzionalità in futuro, potrebbe avvenire con la stessa restrizione, almeno all’inizio. Ciò renderebbe più semplice per i genitori controllare i conti dei propri figli e per i coniugi condividere i propri conti congiunti.

Tuttavia, sarebbe bello vedere questa funzionalità aperta ad altri modi di condivisione, ad esempio la condivisione delle password con la posta elettronica di lavoro e di casa, anche se tali account non fanno parte dello stesso gruppo familiare. Dopotutto, la condivisione delle password è una delle funzionalità che attira le persone verso alcune delle migliori app di gestione password al di fuori dell’ecosistema di Google.

