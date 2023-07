Con l’uscita di Intel in ambito NUC, Geekom è pronta a prenderne il posto

Intel ha avviato la sua linea di mini PC Next Unit Computing (NUC) nel 2012, con una visione di creare dei PC abbastanza piccoli da stare nel palmo della mano, ma allo stesso tempo potenti abbastanza per gestire tutte le operazioni quotidiane. Sebbene diversi modelli NUC siano ancora best-seller sul mercato, Intel ha scelto di abbandonare il business. Per quanto deludente sia l’uscita di Intel dal mercato, è confortante sapere che GEEKOM, una multinazionale dell’elettronica di consumo, promette di mantenere la visione di Intel dei mini PC compatti viva.

In effetti, i mini PC della serie Mini IT di GEEKOM sono stati a lungo considerati le migliori alternative agli Intel NUC Pro.

GEEKOM Mini IT 12 offre il meglio di Intel ma a prezzi più bassi

Il GEEKOM Mini IT12 ad esempio, l’attuale modello più potente dell’azienda, è identico a un NUC 12 Pro Wall Street Canyon in molti modi. I due mini PC hanno la stessa forma e dimensione. Ma a differenza del NUC 12 Pro, che è alimentato da processori Core-P, GEEKOM consente ai consumatori di scegliere CPU della serie Core-H da 45 W più efficienti.

Il GEEKOM Mini IT12 è altrettanto impressionante in termini di connettività. Oltre ad offrire il supporto a 2x USB4 da 40 Gbps, ha a disposizione 3x USB3.2 Gen2, 1x USB 2.0, 2x HDMI 2.0, 1x Ethernet da 2,5 Gbps, e un jack audio da 3,5 mm.

Altra cosa molto importante, Intel aveva un brand estremamente conosciuto da portare avanti, il che significa prezzi di vendita abbastanza elevati. Pur offrendo lo stesso set di funzionalità e prestazioni equivalenti, i mini PC GEEKOM costano circa il 30% in meno rispetto alle loro controparti Intel.

Ad esempio, il Mini IT12 con Core i5-1240P, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB costa 519 euro, ma il NUC 12 Pro con le stesse specifiche hanno un prezzo di 639 euro.

GEEKOM ha un mini PC per ogni fascia di mercato

Se il Mini IT12 è eccessivo, puoi anche guardare le altre offerte di GEEKOM. Il Mini IT11 è fondamentalmente la versione di GEEKOM del NUC 11 Pro, mentre il MiniAir 11 è un perfetto alternativa al NUC 11 Essential.

Tuttavia, se stai già guardando alla next-gen computer portatili, è importante che tu sappia che il GEEKOM Mini IT13, che ha le stesse CPU Core di 13a generazione del NUC 13 Pro Arena Canyon, è prevista per l’arrivo sul mercato nel mese di settembre.

Come se non bastasse, GEEKOM sta anche collaborando con Asus e AMD per la produzione di mini PC da gaming con potenze simili a quelle delle console Xbox One. In questo caso si tratta del Geekom AS 5 e del Geekom AS 6.