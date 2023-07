Android è meglio di iOS secondo il CEO di Instagram e Threads

Non ci sono molte cose nel mondo della tecnologia che possono essere così polarizzanti come il dibattito tra Android e iOS. Entrambe le parti hanno alcuni fan impegnati che combatteranno con le unghie e con i denti per insultare l’altro. Nella nostra esperienza, alcuni dei migliori smartphone Android possono facilmente dare filo da torcere agli iPhone di Apple su diversi fronti. E c’è una persona eminente che sostiene questa visione e crede che Android sia ora migliore di iOS: il capo di Instagram e Threads, Adam Mosseri.

In risposta a un post di Threads di Marques Brownlee, alias MKBHD, Mosseri ha risposto: “Android ora è migliore di iOS“. È stata una risposta molto calda in quanto ha scatenato un dibattito diffuso su Internet, in luoghi come le comunità di Reddit, dove le persone tendono ad avere opinioni molto forti sull’argomento.

Mentre la sua percezione di Android come piattaforma è stata controversa per molti, il suo breve post su Threads non ha specificato né fornito alcuna indicazione su cosa gli abbia fatto cambiare idea.

Essendo responsabile di due delle più grandi app di social media, stava parlando dal punto di vista di uno sviluppatore? O sono state le modifiche rivolte all’utente che Google ha apportato per perfezionare l’esperienza Android che lo ha attratto come utente?

Potrebbe benissimo essere il risultato di una recente rissa tra Mark Zuckerberg e Apple sulle politiche di moderazione dell’App Store e sui limiti di tracciamento delle app che hanno avuto un grave impatto sul modello di business pesante di Meta.

Per quanto riguarda l’esperienza utente su ciascuna piattaforma, l’attuale build stabile di iOS 16 ha molto da fare, ma è anche famigerata per essere piena di bug, andando contro la filosofia “funziona e basta” di Apple. E da quello che abbiamo raccolto sull’imminente iOS 17, Apple sta ulteriormente rafforzando la sua presa sull’ecosistema con funzionalità che bloccano gli utenti.

D’altra parte, le versioni beta di Android 14 hanno aggiunto una serie di miglioramenti della qualità della vita, che vanno dalle nuove personalizzazioni della schermata di blocco e indicatori di ricarica a un gesto predittivo all’indietro e al trascinamento della selezione per testo e foto.

Detto questo, Instagram ha a lungo favorito l’app iOS rispetto alla sua controparte Android: inizialmente Instagram non aveva nemmeno un’app Android. E questo non sembra essere cambiato nemmeno con Threads, nonostante la preferenza di Mosseri per Android. Questa settimana è arrivato un massiccio aggiornamento di Threads per iOS con un sacco di funzionalità che le persone chiedevano, ma non si sa ancora nulla sulla sua disponibilità per Android.

Si spera che le cose miglioreranno per le app Android di Instagram e Threads in termini di parità di funzionalità con la versione iOS in seguito a questa dichiarazione dello stesso responsabile. Perché gli utenti di smartphone meritano un’esperienza ricca di funzionalità, indipendentemente dalla piattaforma che preferiscono.

