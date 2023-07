Android 14 Beta 4 disponibile al download | Novità

Il programma beta di Android 14 di Google sta per concludersi, con luglio che è l’ultimo mese nella sequenza temporale dello sviluppo prima di un potenziale rilascio stabile ad agosto. Ciò che è iniziato cinque mesi fa con la prima anteprima per sviluppatori si è evoluto in una build abbastanza raffinata dopo che innumerevoli bug sono stati eliminati. Ora, Android 14 Beta 4 è arrivato con il suo nutrito elenco di correzioni di bug.

Pensavamo di poter vedere questo aggiornamento mercoledì 5 luglio, ma a quanto pare la vacanza ha ritardato un po’ le cose, poiché Google ha annunciato solo nelle scorse ore la nuova build per i dispositivi Pixel idonei (a partire dal Pixel 4a 5G).

Come ha notato Mishaal Rahman su Twitter, la nuova versione è apparsa per la prima volta come un’immagine di sistema generica (GSI) sull’utilità DSU Loader di Google, ma da allora è diventata disponibile per telefoni e tablet.

Android 14 Beta 4 è la prima versione a essere disponibile sui Pixel Fold e Pixel Tablet

L’aggiornamento di oggi porta un numero di build UPB4.230623.005 insieme alle patch di sicurezza di luglio e gli utenti segnalano una dimensione di download di circa 200 MB, a seconda del dispositivo.

Da notare che questa è la prima build beta ad essere resa pubblicamente disponibile per i nuovi dispositivi Pixel Fold e Pixel Tablet di Google. Come qualsiasi altro Pixel, gli utenti devono solo iscriversi al programma beta per iniziare a ricevere gli aggiornamenti preliminari.

Questa è probabilmente la penultima build beta di Android 14 se i cicli di rilascio passati sono qualcosa su cui basarsi. Google ha rilasciato la Beta 3 nella prima settimana di giugno, poi è tornato una settimana dopo con una rapida correzione di bug nella Beta 3.1 che ha aumentato il livello della patch di sicurezza fino a giugno 2023. Anche la Beta 4 di Android 13 dell’anno scorso è stata pubblicata all’inizio di luglio, quindi è stata seguita da una versione Beta 4.1 alla fine di luglio prima che la versione stabile diventasse pubblica ad agosto. Sembra che ora siamo su una traiettoria simile.

Gli utenti hanno segnalato che l’aggiornamento ha iniziato a essere distribuito, ma abbiamo appreso dalle versioni recenti che potrebbe essere necessaria una settimana o più per raggiungere tutti, a seconda del dispositivo e dell’operatore.

Se vuoi velocizzare le cose, puoi utilizzare Android Flash Tool per eseguire il sideload dell’OTA o eseguire il flashing delle immagini di fabbrica in circa 15 minuti.

