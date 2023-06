Android 14 Beta 3 ufficiale: è la prima versione “semi stabile”

Google ha annunciato Android 14 Beta 3 per gli smartphone Pixel. Si tratta della prima versione beta che è possibile scaricare anche sul nuovo Pixel 7a.

Android 14 Beta 3 è una versione importante non solo per gli sviluppatori ma anche per gli appassionati, poiché il sistema operativo raggiunge finalmente la stabilità della piattaforma. Per gli aggiornamenti di Android, la pietra miliare “Platform Stability” si riferisce a quando Google fornisce le API SDK/NDK finali, insieme alle API interne finali e ai comportamenti di sistema rivolti alle app.

Nel suo annuncio, Google afferma che l’ultimo aggiornamento beta si baserà sui suoi temi principali che comprendono “privacy, sicurezza, prestazioni, produttività degli sviluppatori e personalizzazione dell’utente, continuando a migliorare l’esperienza del dispositivo su grande schermo su tablet, dispositivi pieghevoli e altro“. Quest’ultima parte è fondamentale, soprattutto perché Google rilascerà Pixel Tablet e Pixel Fold alla fine di questo mese.

Google ha anche condiviso alcuni dei problemi noti che sono stati risolti con questa versione, insieme ad alcuni dei problemi che devono ancora essere risolti.

Come accennato in precedenza, Google è giunto a una fase critica del processo di sviluppo, che sta entrando in Platform Stability. Con questo aggiornamento, gli sviluppatori saranno ora in grado di iniziare i test finali delle loro app, ottimizzandole al fine di creare l’esperienza più ottimizzata possibile per le loro app e anche per gli utenti.

Per quanto riguarda alcune delle modifiche in arrivo alla Beta 3, Google sta introducendo il ridimensionamento dei caratteri non lineare, il che significa che il sistema ora supporterà il ridimensionamento dei caratteri fino al 200%. Questa nuova funzionalità rafforzerà le funzionalità di accessibilità di Android, fornendo agli utenti ipovedenti più opzioni quando si tratta di visualizzare le app in Android.

Ora sono disponibili anche funzionalità di privacy avanzate, con gli utenti che possono concedere un accesso parziale ai contenuti multimediali quando un’app richiede l’autorizzazione e fornisce agli utenti maggiori informazioni su come un’app utilizza i dati utente.

Naturalmente, questo è solo un piccolo esempio di ciò che è disponibile su Android 14. E sebbene i download siano disponibili, è bene sapere che le cose potrebbero non funzionare sempre correttamente con queste versioni beta, quindi fai attenzione se lo installi su un autista quotidiano.

Android 14 Beta 3 | Download

Puoi scaricare le immagini di sistema dal sito web ufficiale per sviluppatori e procedere all’installazione tramite sideloading.