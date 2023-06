Gestione delle e-mail e non solo: perché scegliere eM Client

Esistono molti client e-mail, software che, soprattutto in ambito professionale, hanno un’importanza fondamentale dal momento che rappresentano il mezzo di comunicazione più rapido, efficace e utile per piccole, medie e grandi imprese nonché per i professionisti di qualsiasi tipo.

Fra le tante proposte che è possibile trovare in Rete, una delle più apprezzate è sicuramente eM Client, un software che definire semplicemente come client e-mail appare un po’ riduttivo; sembra in effetti più corretto definirlo come un tool che, a dispetto della sua facilità di utilizzo, è in grado di aumentare drasticamente la produttività. Per capire quanto tale software sia apprezzato basta farsi un rapido giro in Rete e verificare le recensioni al riguardo, tutte estremamente positive.

eM client: interfaccia intuitiva e numerose funzionalità

eM client è un software per la gestione della posta elettronica disponibile sia per interfaccia Windows che per interfaccia macOS e che si distingue per la facilità d’uso e per un’interfaccia grafica estremamente pulita e intuitiva, caratteristiche che non sono affatto scontate quando si parla di e-mail client.

Oltre alla gestione della posta elettronica, eM Client offre diverse altre funzionalità particolarmente interessanti, vale a dire calendario, attività, contatti, chat ecc.

Una funzione davvero notevole che altri client non hanno è la funzione di backup automatico; un plus che in alcuni casi può rivelarsi un vero “salvavita”.

Altre caratteristiche di non poco conto sono la compatibilità con tutte le principali piattaforme e supporto di servizi di posta elettronica (fra cui Google Workspace, Microsoft Office 365, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, iCloud, Smarter Mail, MDaemon ecc.), piattaforme di archiviazione cloud (Onedrive, Google Drive, Dropbox ecc.) e strumenti di online meeting (Zoom, Google Meet ecc.).

Va anche ricordato che eM Client è in grado importare facilmente tutti i dati presenti nei principali client di posta elettronica come Thunderbird, Windows Mail, Microsoft Outlook, Incredimail ecc.

eM client: un software freemium

eM client è un software freemium; ciò significa che gli utenti hanno a disposizione più di una scelta: una versione gratuita e una versione premium; per essere del tutto precisi, eM client si propone con tre piani:

free (gratuito), per uso personale e non commerciale

pro (a pagamento)

pro business (a pagamento).

Per quanto riguarda i prezzi rimandiamo alla pagina eM Client Pricing all’interno della quale è possibile verificare tutti i dettagli dei tre piani. Di seguito illustriamo brevemente, senza la pretesa di essere esaustivi, le differenze principali fra queste tre versioni.

La versione free (che richiede comunque una registrazione) consente di gestire due indirizzi di posta elettronica e comprende alcune funzionalità come calendari, contatti e attività, crittografia dei messaggi PGP e S/MIME, temi integrati e personalizzabili. Per il supporto è disponibile il forum utenti. È consentito solo l’uso personale.

La versione pro è a pagamento (una tantum) e, oltre alle varie funzionalità presenti nella versione free, mette a disposizione molto altro fra cui un numero illimitato di account e-mail, l’uso commerciale, le note, il posticipo messaggi, il monitoraggio della risposta, le mail di massa, l’annullamento dell’invio, l’invio programmato, la traduzione di e-mail in entrata e in uscita, la vista allegati ecc.

La versione business, sempre a pagamento (una tantum) è destinata a un utilizzo business ed è pensata per un alto numero di dispositivi; offre le stesse funzionalità della versione pro, ma in più consente di gestire le licenze ed è più conveniente quando il numero di dispositivi sui cui il client deve essere installato è elevato.

Le versioni pro e business comprendono un anno di supporto VIP; eventualmente è possibile, pagando un sovrapprezzo, avere aggiornamenti “lifetime”.