Meta: “La IA generativa arriverà su ognuno dei nostri servizi”

I piani per l’IA generativa di Meta stanno iniziando a essere messi a fuoco. Sebbene la società non abbia ancora integrato molto l’intelligenza artificiale generativa, Mark Zuckerberg ha chiarito che desidera che Meta sia considerato uno dei leader nel settore (confermando un precedente rumor).

Ora, Axios riferisce che durante una riunione a livello aziendale questa settimana, Zuckerberg ha esposto alcuni dei piani di Meta in modo più dettagliato. Secondo quanto riferito, il CEO ha informato i dipendenti su alcuni dei modi in cui Meta prevede di inserire l’IA generativa “in ognuno dei nostri prodotti”.

Le funzionalità pianificate includono “agenti” AI per WhatsApp e Messenger, qualcosa di cui Zuckerberg ha discusso in passato. E mentre Axios riferisce che WhatsApp e Messenger potrebbero essere i primi a ottenere la funzione, una prima versione di un chatbot AI è stata individuata nell’app di Instagram questa settimana dal ricercatore Alessandro Paluzzi.

Gli screenshot che ha condiviso hanno indicato che l’app potrebbe avere fino a 30 diverse “personalità” tra cui scegliere.

Anche in lavorazione, secondo Axios, vi è un editing fotografico AI generativo su Instagram. Apparentemente la funzione consentirebbe agli utenti di modificare le proprie foto tramite prompt di testo e quindi condividere le immagini nella loro storia.

Zuckerberg ha anche recentemente discusso, durante l’ultima chiamata sugli utili dell’azienda, degli strumenti per la creazione di post per Facebook, nonché per gli inserzionisti della piattaforma.

Non è ancora chiaro quanto presto alcune di queste funzionalità possano essere lanciate, ma sembra che Zuckerberg speri di vederle prima o poi. L’azienda spera inoltre che i dipendenti escogitino alcune idee per nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa e, secondo quanto riferito, sta ospitando un hackathon interno per ispirare potenziali nuove idee.

