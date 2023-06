Google Password Manager, ora si possono importare le password da altri gestori

Google Password Manager, integrato in Chrome su desktop, Android e iOS, sta subendo una mini revisione con una serie di nuove funzionalità di sicurezza e praticità. Uno di questi è persino progettato per facilitare il passaggio da altri gestori, consentendoti di caricare un file .csv da un servizio rivale.

Il sistema di archiviazione ora ha anche uno spazio dedicato in Chrome a cui puoi accedere tramite “Gestione password” nel menu di Chrome o “Gestisci password” quando ti viene chiesto se desideri salvare una nuova credenziale. È accessibile anche tramite una nuova opzione di collegamento sul desktop.

Una volta sulla pagina di destinazione, puoi fare clic su siti Web specifici per visualizzare le informazioni salvate o riconfigurare le impostazioni. Se sei un utente iOS che accede a Google Password Manager, ora avrai anche un popup più grande per il riempimento automatico delle password e sarai in grado di vedere i tuoi account per un sito Web specifico in un unico posto.

L’ultimo grande aggiornamento pratico di Google Password Manager è l’aggiunta di note ai dati di accesso salvati. Se c’è un pin in più o una domanda di sicurezza di cui devi ricordare la risposta, quell’informazione può ora vivere insieme con la password di quell’account. Tutto quello che devi fare è selezionare la password, fare clic su “nota” e quindi su “modifica”. Dopo aver aggiunto le informazioni, basta premere Salva e verranno archiviate in modo sicuro. All’accesso, fai clic sull’icona della chiave per accedere a ciò che hai scritto.

Per quanto riguarda la sicurezza, Google sta aggiungendo più opzioni di autenticazione biometrica su desktop. Questa misura ti consente di richiedere un’impronta digitale o il riconoscimento facciale prima che la tua password si riempia automaticamente. È sicuramente una buona opzione se condividi un computer e desideri mantenere privati ​​i tuoi account.

Su iOS, Google Password Manager segnalerà le password riutilizzate e deboli nella scheda “Controllo password”, dove sono attivi gli avvisi di password compromessa. I flag aggiuntivi verranno implementati nei prossimi mesi, mentre l’autenticazione biometrica per desktop dovrebbe essere disponibile “presto”.

Noi consigliamo di utilizzare un password manager open source e trasparente come Bitwarden (per la praticità) o KeePass (per i paranoici della sicurezza) ma è chiaro che Google Password Manager, con queste novità, mira a rendere ancora più conveniente l’integrazione in Chrome.

