Google Street View ritorna in Germania dopo oltre 10 anni

Google Maps ha rivoluzionato il modo in cui vediamo il mondo quando ha introdotto Street View nel 2007, diffondendosi in tutto il mondo negli anni successivi. Tuttavia, il servizio non è stato accolto a braccia aperte in tutto il mondo. Uno dei paesi che ha evitato il servizio all’inizio è stata la Germania, dove le proteste sulla privacy e le azioni legali hanno portato Google a interrompere il lancio di Street View nel 2011 dopo aver coperto solo circa 20 grandi città, poco dopo il suo lancio nel paese.

Avanti veloce al 2023 e l’azienda sta finalmente tornando nel paese europeo, consentendo a turisti e residenti di esplorare luoghi e quartieri con immagini aggiornate (tramite Google Maps, non con l’app dedicata che non è più disponibile). Google ha annunciato sul suo blog German Keyword che a partire dal 22 giugno, le auto di Street View torneranno in Germania per effettuare registrazioni in tutto il paese, destinate a essere pubblicate in lotti nei prossimi mesi.

Google non farà due volte lo stesso errore: collaborazione con un’agenzia tedesca per la privacy

Per evitare una protesta sulla privacy come l’ultima volta, Google sta lavorando a stretto contatto con un’agenzia per la privacy del governo tedesco, assicurando che le sue immagini soddisfino le normative sulla privacy dei dati del paese. Tra questi c’è l’obbligo di eliminare le immagini più vecchie, il che significa che non sarai in grado di utilizzare Street View per viaggiare indietro nel tempo in Germania come in altri paesi una volta che le nuove immagini sono state pubblicate.

Come in altri paesi, sarà possibile disattivare la copertura di Street View con l’opzione di pixelare la propria casa o azienda. Google sta iniziando con una tabula rasa, quindi chiunque abbia offuscato la propria casa dieci anni fa dovrà richiederlo ancora una volta.

L’aggiornamento a Street View era assolutamente necessario. Come abbiamo visto nell’aprile 2022, Street View in Germania è irrimediabilmente obsoleto, con molte strade ed edifici non riconoscibili. La stessa Google Germania lo riconosce nel suo post sul blog, mostrando come i suoi uffici di Monaco non esistano nemmeno nelle immagini di Street View del 2008 che sono attualmente ancora visibili.

Allo stesso tempo, le auto di Street View potevano ancora essere viste sulle strade tedesche per tutti questi anni, ma le immagini non sono mai state pubblicate e utilizzate solo per aggiornare Google Maps con numeri civici, incroci, semafori e corsie più precisi.

Negli anni da quando Google Street View ha smesso di aggiornare la Germania, molte cose sono cambiate. Apple ha lanciato con successo e in silenzio Look Around nel paese, la sua versione di Street View per Apple Maps. Uno studio rappresentativo citato da Google del maggio 2023 mostra anche che oltre il 90% dei tedeschi ha un’accoglienza positiva o molto positiva di Street View, quindi questa volta Google potrebbe avere successo col servizio nel paese.

