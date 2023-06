Spotify testa “Offline Mix”, playlist di download automatici

Spotify ha confermato che sta testando un nuovo “Offline Mix” che scarica in automatico il meglio delle playlist personali dell’azienda.

L’archiviazione offline è stata una parte importante di Spotify e di altri servizi simili per un po’ di tempo. Dopotutto, essere in grado di trasmettere musica in streaming quando il segnale è scarso o inesistente, come un volo, può essere utile per un numero enorme di motivi. Ma essere limitati ai contenuti scaricati significa perdere i “mix” spesso utili di Spotify.

Questo sembra essere l’obiettivo di “Offline Mix” su Spotify, una nuova funzionalità (insieme alla UI rinnovata) che l’azienda sta testando che crea una nuova playlist utilizzando il contenuto che hai scaricato offline. Ciò potrebbe includere contenuti di altre playlist o album che hai scaricato in precedenza.

Un tweet del CEO Daniel Ek mostra questo nuovo mix in azione, con questo particolare esempio che mostra oltre 3,5 ore di contenuti.

YouTube Music ha offerto il suo “Mixtape offline” dal 2019 offrendo anche “Download intelligenti”, che possono archiviare automaticamente nuova musica offline per mantenere aggiornata la tua libreria anche quando non disponi di una buona connessione.

Come notato da TechCrunch, questo nuovo “Offline Mix” in Spotify sembra già essere in circolazione, ma i primi risultati sono contrastanti. Un utente afferma che la maggior parte dei brani nel suo mix non sono stati scaricati sul proprio dispositivo, il che ovviamente rende la funzione molto meno utile.

Inoltre, non è chiaro se questa funzione arriverà agli utenti gratuiti. Il livello gratuito di Spotify attualmente consente solo il download di podcast, con download di playlist/album esclusivi per gli abbonati Premium.

via