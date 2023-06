Samsung Galaxy S24 Ultra, la qualità fotografica sarà simile a S23 Ultra

Samsung ha introdotto un aggiornamento significativo alla fotocamera principale con il Galaxy S23 Ultra. Ha anche migliorato la fotocamera selfie con una risoluzione più elevata. Tuttavia, non aspettarti che l’azienda apporti miglioramenti importanti alla fotocamera con il suo telefono di punta di nuova generazione, il Samsung Galaxy S24 Ultra.

Secondo un rapporto di @UniverseIce, il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà lo stesso sensore della fotocamera ISOCELL HP2 da 200 MP per la fotocamera principale. Secondo quanto riferito, il prossimo telefono utilizzerà anche lo stesso sensore Sony IMX754 da 12 MP per la fotocamera con teleobiettivo con zoom ottico 3x e il sensore Sony IMX564 da 12 MP per la fotocamera ultrawide.

L’unico sensore che Samsung sta aggiornando è il teleobiettivo con zoom ottico 10x, in quanto userà un sensore Sony IMX754+ da 12 MP leggermente aggiornato per la sua gamma di zoom ottico più lunga.

Se queste informazioni sono accurate, potremmo vedere solo lievi miglioramenti nelle prestazioni dello zoom 10x. Gli altri miglioramenti della qualità della fotocamera sul Galaxy S24 Ultra potrebbero derivare solo da miglioramenti del software e dal chip di elaborazione presente sul nuovo Snapdragon 8 Gen 3.

Nessuna informazione è stata rivelata sulle fotocamere Galaxy S24 e Galaxy S24+. Tuttavia, se il Galaxy S24 Ultra non apporta alcun miglioramento significativo alla fotocamera, lo stesso potrebbe valere per gli altri due modelli della gamma.

Come detto, Samsung dovrebbe equipaggiare la serie Galaxy S24 con il processore Snapdragon 8 Gen 3 in Asia e Nord America. In Europa, l’azienda potrebbe portare le varianti con Exynos 2400 (insieme ad S23 FE con Exynos 2300).

Entrambi questi chip dovrebbero utilizzare gli ultimi core CPU di ARM. L’Exynos 2400 dovrebbe offrire prestazioni della GPU 4 volte superiori rispetto all’Exynos 2200.

Ulteriori informazioni dovrebbero essere rivelate entro la fine di quest’anno.

via