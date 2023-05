Samsung al lavoro anche su Exynos 2300 | Geekbench

Abbiamo già sentito i dettagli sull’imminente nuovo SoC Samsung Exynos 2400, ma sembra che anche Samsung stia lavorando su quello che è probabilmente l’Exynos 2300.

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare dell’Exynos 2300, si diceva che avesse una configurazione della CPU a 9 core piuttosto strana, incluso un core Cortex-X3 principale, con clock fino a 3,09 GHz, quattro core Cortex-A715, funzionanti a 2,65 GHz e quattro Cortex -A510, con una frequenza massima di 2,1 GHz.

Un chip 1+4+4 molto simile è ora apparso in un misterioso dispositivo Samsung su GeekBench, con il numero di modello SM-S919O. Sebbene le frequenze della CPU riportate non corrispondano a quelle previste, è abbastanza normale per l’hardware di pre-produzione.

La configurazione di base effettiva è molto più significativa e punta a un chip attualmente non annunciato, dato che l’Exynos 2200 utilizza una configurazione 1+3+4, mentre l’Exynos 2400 dovrebbe portare una configurazione 1+2+3+4 con un Cortex-X4 al timone.

L’unica altra cosa che sappiamo del presunto Samsung Exynos 2300 è che utilizzerà un semi-design basato sull’architettura RDNA2 di AMD per la sua GPU. La collaborazione con AMD non ha dato per il momento i risultati sperati, dal momento che i SoC Exynos sono rimasti comunque inferiori alle controparti Snapdragon anche sul fronte grafico.

Qualunque cosa al di là di ciò è speculazione, ma dal momento che stiamo già speculando, possiamo potenzialmente sperare di vedere questo nuovo chip all’interno del prossimo Galaxy S23 FE invece dell’Exynos 2200. O magari Samsung ha qualcos’altro in mente. Solo il tempo lo dirà.

