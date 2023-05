Google Pixel Watch, disponibili le immagini di sistema e file OTA

Il giorno che i possessori di Pixel Watch dalla mentalità ingegnosa stavano aspettando con ansia è finalmente arrivato. Quelli di voi che hanno acquistato lo smartwatch di Google potrebbero voler salire in sella per una vera avventura nel modding e nel flash del firmware. A poco più di sette mesi dal lancio del dispositivo, l’azienda ha ora pubblicato l’immagine di fabbrica e i file OTA per il Google Pixel Watch.

Sebbene non siano esattamente un aggiornamento software, questi file potrebbero tornare utili se sei un tipo da modding. Infatti, saranno utili per riportarlo alla normalità.

Tieni presente che i pacchetti firmware non sono pensati per le persone normali per aggiornare il tuo dispositivo: tali aggiornamenti vengono rilasciati via OTA. Piuttosto, i file sarebbero utili per ottenere l’accesso root o per aggiornare quando una nuova build viene rilasciata e tu, essendo un utente esperto, non vuoi aspettare il rilascio OTA scaglionato.

Gli sviluppatori possono anche prendere pezzi da loro per creare distribuzioni di software personalizzate (le Custom ROM), almeno in teoria. In altre parole, oltre a salvarti in un pizzico e riportare in vita il tuo Pixel Watch, l’immagine di fabbrica potrebbe anche essere un ingrediente importante per la comunità di sviluppo post-vendita.

Il modding sul Google Pixel Watch sarà il meno pratico di tutti

L’unico problema a questo punto risiede nel modo di accedere al bootloader e quindi di flashare lo smartwatch. La maggior parte degli orologi Wear OS può attivare i comandi ADB tramite Wi-Fi ma richiedono una connessione cablata quando si vuole fare qualcosa di privilegiato e folle come sbloccare il bootloader.

Sfortunatamente, l’unico modo in cui tale connessione è possibile sul Google Pixel Watch è attraverso i quattro POGO PIN presenti sotto uno degli agganci del cinturino che corrispondono perfettamente a quelli incorporati nel pad di ricarica magnetico proprietario.

Shiny Quagsire su Twitter è stato in grado di tagliare un cavo USB e trovare un modo per collegare il proprio Pixel Watch a un computer collegando i vari fili del cavo con i PIN dello smartwatch.

https://twitter.com/ShinyQuagsire/status/1583192738366861312

Ad ogni modo, il nostro MacGyver ha quindi eseguito i soliti passaggi per sbloccare il bootloader proprio come qualsiasi altro dispositivo basato su Android e, nel giro di qualche minuto, ha avuto un Pixel Watch con un bootloader sbloccato.

