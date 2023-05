Cos’è il Wi-Fi 7?

Il Wi-Fi 7 è la nuova evoluzione dello standard di comunicazione wireless che comunemente utilizziamo a casa e al lavoro.

Rispetto all’attuale Wi-Fi 6 e 6E, il Wi-Fi 7 fa molto di più che aumentare la velocità nello stesso spettro che utilizziamo da anni. Il nuovo standard infatti utilizza meglio lo spettro a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz per offrire velocità massime più elevate, latenza inferiore e un uso più efficiente della larghezza di banda disponibile.

Mentre alcuni dispositivi Wi-Fi 7 hanno iniziato a comparire sulla scena da aziende come OnePlus, è ancora lontano dall’adozione diffusa. I router Wi-Fi 7 saranno disponibili sul finire del 2023 e saranno fondamentali per fornire velocità multi-gigabit ai nostri dispositivi.

I provider di Internet si stanno affrettando ad aggiornare le proprie offerte in fibra FTTH con opzioni multi-gigabit e il Wi-Fi 7 sarà la chiave per rendere effettivamente utilizzabile quella velocità.

Le tecnologie che usa il Wi-Fi 7

Wi-Fi 6E ha introdotto il mondo al Wi-Fi a 6 GHz utilizzando la tecnologia e i risultati sono stati buoni con le vaste riserve di banda che aiutano gli utenti a evitare la congestione wireless. Wi-Fi 7, o come viene identificato nello standard, 802.11be, fa un passo avanti con diversi miglioramenti tecnologici chiave.

Innanzitutto, i router Wi-Fi 7 sono in grado di utilizzare canali larghi 320 MHz a 6 GHz rispetto ai 160 MHz con Wi-Fi 6E. Come mostrato da Intel, i router Wi-Fi 7 avranno a disposizione fino a 36 Gbps di larghezza di banda in totale e fino a 5,8 Gbps disponibili per dispositivi singoli come i PC. Questo è aumentato da 9,6 Gbps al router e 2,4 Gbps erogabili al dispositivo con Wi-Fi 6E.

Queste velocità possono sembrare eccessive, ma le nostre esigenze continueranno a crescere man mano che il cloud continua a integrarsi maggiormente nei nostri flussi di lavoro e di gaming.

Vale anche la pena ricordare che mentre le bande a 6 GHz sui migliori router Wi-Fi sono in gran parte libere per il momento, guadagneranno gradualmente clienti come ha fatto il Wi-Fi a 5 GHz. Fortunatamente, Wi-Fi 7 ha qualche asso nella manica per far fronte a questo aumento di utenti a partire da QAM, o Quadrature Amplitude Modulation.

QAM aumenta la quantità di dati che possono essere compressi in una banda modulando il segnale. Wi-Fi 6 supporta 1024-QAM rispetto a 256-QAM su Wi-Fi 5. Wi-Fi 7 porta questo fino a 4096-QAM, o 4K-QAM, facendo un uso ancora più efficiente dello spettro disponibile.

Questo non è economico e richiede il beamforming per funzionare, ma ne è valsa la pena con un throughput molto più elevato utilizzando lo stesso spettro del Wi-Fi 6. Il funzionamento multi-link consente al client Wi-Fi di connettersi a più bande contemporaneamente, il che può migliorare la latenza se una banda diventa congestionata e può anche migliorare la velocità. Invece di rimanere bloccati utilizzando una singola banda inefficiente, il traffico può essere inviato su entrambe le bande in una configurazione a due canali per mantenere il traffico in movimento fluido e rapido.

Il Multi Resource Unit, o Multi-RU, è in grado di utilizzare porzioni di canali non utilizzate. Prima, se una parte di un canale era in uso, l’intero canale era inutilizzabile da un altro dispositivo. Multi-RU consente l’utilizzo di più canali parziali insieme. Se vengono utilizzati 40 MHz di un canale da 320 MHz, ad esempio, Multi-RU Puncturing consente di utilizzare i restanti 280 MHz per qualcos’altro.