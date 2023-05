Nothing Phone 2 verrà presentato a luglio, quasi in contemporanea con il Samsung Galaxy Z Fold 5

Il Nothing Phone 2 ha suscitato molto interesse, con il team di marketing dell’azienda che rilascia regolarmente nuove informazioni sul prossimo smartphone. Sappiamo almeno da gennaio che il successore del Nothing Phone 1 sarebbe arrivato negli Stati Uniti. Ora stiamo imparando un bel po’ sul Phone 2 dall’amministratore delegato dell’azienda, Carl Pei, inclusa la data di lancio del dispositivo, come parte di un’intervista esclusiva con Forbes.

La società ha confermato che il Nothing Phone 2 sfoggerà una batteria da 4.700 mAh, un aggiornamento rispetto all’unità da 4.500 mAh del predecessore. Ciò è contrario alle voci passate che menzionavano una batteria da 5.000 mAh a bordo del nuovo modello, ma in linea con le affermazioni secondo cui la capacità della batteria sarebbe aumentata.

La seconda informazione condivisa in questa intervista è forse la più importante, in quanto conferma che il Nothing Phone 2 arriverà a luglio 2023 (inizialmente la conferma era avvenuta per l’estate). Allo stesso modo, anche i pre-order verranno aperti a luglio.

Nothing dovrebbe includere alcuni aggiornamenti importanti con il nuovo modello. Inizialmente c’era la speranza che l’azienda utilizzasse un chipset Qualcomm di fascia alta sotto il cofano, e da allora Nothing lo ha confermato, ma con un avvertimento: sarà il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 dell’anno scorso.

Il team di sviluppo di Nothing (composto per la maggior parte da ex dipendenti OnePlus) sta lavorando sodo per far si che il lancio di Nothing Phone 2 a livello globale sia un successo.

Il mese di luglio dovrebbe segnare anche l’arrivo del Samsung Galaxy Z Flip 5 e dello Z Fold 5, in base a recenti indiscrezioni. Quindi potremmo essere impegnati per i prossimi due mesi.