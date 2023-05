ARM Cortex X4, A720 e A520 ufficiali | Parola d’ordine: efficienza

Arm è la società che progetta praticamente tutti i core della CPU che finiscono per essere utilizzati nel tuo smartphone Android e ogni anno annuncia nuove iterazioni che in seguito troveranno la loro strada in chipset come lo Snapdragon di punta di quell’anno o il prossimo MediaTek Dimensity. Quest’anno Arm ha annunciato il core Cortex-X4 di punta, un core prestazionale Cortex-A720 e un core efficiente Cortex-A520.

Questi core costituiscono la base dei nuovi progetti compatibili con Arm v9.2 dell’azienda e della Total Compute Solution per il 2023, o TCS23. La transizione completa verso l’elaborazione a 64 bit è sempre più avanzata, con nessuno di questi core che supporta 32 bit.

Cortex-X4

La serie di core X di Arm si è discostata dalla sua serie A diversi anni fa, con la filosofia che si tratta di un core potente a cui è consentito consumare un po’ più di potenza quando ne ha bisogno.

Come puoi vedere dal grafico sopra, il Cortex-X4 è il core Arm più potente di sempre, ma quelle capacità di calcolo vanno a discapito del consumo energetico. Il Cortex-X4 è simile all’X3 dell’anno scorso e, come afferma Arm, può persino funzionare alle stesse frequenze del core dell’anno scorso e utilizzare fino al 40% di energia in meno. È meno del 10% più grande in termini di dimensioni fisiche e il core Cortex-X più efficiente mai realizzato.

Arm promette anche che una dimensione della cache L2 di 2 MB offre prestazioni più elevate, non tanto nei benchmark ma nell’utilizzo nel mondo reale.

Il nuovo core Cortex-X4 aumenta il numero di unità logiche aritmetiche (ALU) da 6 a 8, aggiunge un’unità di diramazione aggiuntiva (per un totale di 3), aggiunge un’unità Multiply-Accumulator extra e pipeline operazioni in virgola mobile e radice quadrata .

Tutto sommato, ci si può aspettare un miglioramento medio delle prestazioni del 15% con il Cortex-X4.

Cortex-A720

Mentre i core della serie X di Arm sono generalmente un po’ selvaggi, i core della serie A mirano in genere a bilanciare il consumo energetico rispetto alle prestazioni. Con Cortex-A720, Arm promette un core più efficiente del 20%, con prestazioni migliorate alla stessa potenza dell’A715 dell’anno scorso.

In termini di consumo energetico, l’A720 rimane molto in linea con il modello dell’anno scorso, anche se migliora leggermente le prestazioni con gli stessi livelli di potenza. Con l’A720, come con l’X4, Arm sembra concentrarsi maggiormente sull’evidenziare come sta ottenendo prestazioni migliori dai limiti di potenza dell’anno scorso piuttosto che aumentare continuamente la potenza di cui sono capaci questi core.

Corttex-A520

Ovviamente, quando si tratta dei core di Arm, non si tratta solo di prestazioni. Con la serie X che mette tutto nella pura potenza di calcolo e l’A7xx che bilancia le esigenze di calcolo e l’assorbimento di potenza, la serie A5xx si concentra esclusivamente sull’elaborazione efficiente. Il Cortex-A520 è il core Arm v9.2 con la potenza più bassa per area e si basa sulla stessa architettura a core uniti che abbiamo visto introdotta con l’A510.

Ciò che questa architettura core unita significa è che alcune risorse possono essere condivise tra due core, dove due core possono essere raggruppati in un “complesso”. La cache L2, il buffer lookaside della traduzione L2 e i datapath vettoriali sono condivisi all’interno di questo complesso.

L’A520 è un progetto che mette al primo posto l’efficienza e, come gli altri core, Arm si è concentrata principalmente sul miglioramento dei consumi con gli stessi punti di forza dell’ultima generazione.

È anche interessante notare che Arm ha rimosso la terza ALU che era nell’A510, risparmiando energia nell’emissione della logica e nell’inoltro dei risultati.

via