Lo staff di Nothing è composto al 70% da ex dipendenti OnePlus

Secondo un recente rapporto di Inverse, la nuova società di Carl Pei, Nothing, sta attaccando in modo aggressivo l’ex staff di OnePlus e, al momento, il 70% del team software proviene da lì, di cui al 30% legato allo sviluppo hardware. Si tratta di numeri importanti che sottolineano quando del DNA della OnePlus iniziale c’è nella nuova azienda Nothing.

Ma sebbene questo rapporto non sia esattamente un’informazione ufficiale, lo stesso Carl Pei ha accolto a bordo Kyle Kiang, che era un ex Chief Marketing Officer di OnePlus. Kyle Kiang sarà il vicepresidente di Nothing in Nord America, guidando il lancio dell’attesissimo Nothing Phone (2).

Excited to be reunited with Kyle Kiang. He has joined team Nothing as VP North America and will be heading up the global Phone (2) launch! pic.twitter.com/k510GKUzqe — Carl Pei (@getpeid) May 19, 2023

A differenza dello scorso anno, il nuovo Phone (2) dovrebbe essere un telefono di punta con Snapdragon 8+ Gen 1 e arriverà anche sul suolo statunitense. Dato il successo di Kyle con l’accordo OnePlus e T-Mobile in passato, non c’è da meravigliarsi che Carl Pei lo volesse nella sua compagnia.

Nothing ha incaricato diversi lead software ex OnePlus di progettare il sistema operativo Nothing OS per essere distintivo. Tra i membri che guidano la progettazione del software c’è Shawn Liu, uno dei co-fondatori meno noti di Nothing, che è a capo dello sviluppo del prodotto mobile e ha guidato lo sviluppo di OxygenOS e delle caratteristiche di OnePlus come la modalità Zen e il software per l’Always-On Display, Cookie Xu, responsabile del prodotto software che ha guidato la creazione di Reading Mode, Expanded Screenshot e il software Alert Slider su OxygenOS.

Forse Nothing vuole soddisfare gli appassionati di tecnologia come ha fatto OnePlus all’inizio. Dopotutto, i vecchi fan accaniti di OnePlus concordano per lo più sul fatto che la società abbia perso il suo canovaccio iniziale negli ultimi anni e abbia aperto spazio ad altre società come Nothing per attirare gli appassionati di tecnologia.

Ricordiamo che Nothing ha già all’appello alcuni wearable di alta qualità come le Ear (2) e le Ear (Stick). E a questi aggiungerà presto (in estate) il nuovo Nothing Phone (2) con caratteristiche tecniche di fascia alta e un design unico quanto il predecessore Phone (1).