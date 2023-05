Meta vuole ottenere in licenza la tecnologia Magic Leap AR

Da quando l’azienda Facebook ha cambiato nome in Meta, il focus principale sembra essere stato quello del metaverso da un lato e della realtà virtuale dall’altro. Gli ingenti investimenti per ora non hanno ripagato le aspettative e anche gli sforzi nella realizzazione di nuovi visori VR non hanno portato a ritorni soddisfacenti. Nel tentativo di non “bruciare” altri miliardi di dollari nello sviluppo di una tecnologia AR che possa portare alla nascita del settore degli smartglass, sembra che Meta sia in trattativa con Magic Leap per ottenere in licenza la sua tecnologia AR.

Se l’accordo andasse a buon fine, Meta avrebbe accesso all’esperienza di Magic Leap nello sviluppo di visori AR leggeri e ad alta risoluzione, un segmento in cui la società di social media ha investito molto.

L’accordo sarebbe un importante passo avanti per entrambe le società poiché Meta avrà accesso alla tecnologia di Magic Leap mentre quest’ultima riceverà un’infusione di denaro, aiutandola ad accelerare lo sviluppo della sua tecnologia. Tuttavia, è ancora troppo presto per dire se l’accordo andrà a buon fine e, anche se lo farà, non ci si aspetta che realizzino un prodotto insieme.

Magic Leap lavora allo sviluppo della tecnologia AR ormai da diversi anni e ha già rilasciato i suoi occhiali AR denominati Magic Leap One che hanno ricevuto risposte contrastanti. Anche la seconda generazione è stata maggiormente apprezzata solo in ambito enterprise. Tuttavia, ha continuato a sviluppare la tecnologia ed è probabilmente il principale attore del mercato.

D’altra parte, Meta ha investito molto nella realtà aumentata poiché l’azienda vede la tecnologia come una parte fondamentale del suo futuro nel metaverso. Ha lanciato i visori VR Quest 2 e poi Quest Pro e ora sta cercando di sviluppare un visore più avanzato per una vasta gamma di applicazioni.

Ci sono alcune grandi aziende tecnologiche che lavorano sulla tecnologia AR, ma finora nessuno ha lanciato un prodotto dirompente. Il continuo investimento in questo spazio indica che le aziende prendono sul serio l’AR e si aspettano che svolga un ruolo importante in futuro.

Ricordiamo che Apple dovrebbe annunciare alla WWDC 2023 del 5 giugno il suo visore Reality Pro.