Anche Apple vuole il suo ChatGPT

In tempi di incertezza economica e grandi aziende tecnologiche che licenziano il personale a destra e a sinistra, c’è spazio solo per le persone che lavorano con l’intelligenza artificiale. Dopotutto, l’intelligenza artificiale è di gran moda ultimamente e le grandi aziende non vogliono essere lasciate indietro. Ecco perché Apple sta seguendo le orme di altre aziende tecnologiche e ha aperto un totale di 176 nuove posizioni legate al machine learning e all’AI.

Apple sta assumendo persone per lavorare sui propri prodotti basati sull’AI

Pocket-lint riferisce che 68 di queste posizioni sono all’interno del dipartimento Siri, 52 funzioneranno con iOS e 46 sono legate a macOS. Altre posizioni richiedono di lavorare con più di un prodotto.

Il titolo delle descrizioni delle assunzioni recita:

Ingegnere di ricerca sulla modellazione generativa multimodale

Ingegnere di ricerca sulla modellazione generativa visiva

Ingegnere di Machine Learning – IA generativa

Ingegnere di ricerca sulla modellazione generativa visiva Intelligenza proattiva, ricercatore applicato – IA generativa

Ricercatore applicato all’IA generativa – SIML, ISE Intelligenza proattiva

Nulla sui progetti su cui lavoreranno è conosciuto ma non sfugge la grossa presenza di “IA generativa” nelle posizioni vacanti. Non dubitiamo affatto che Apple non vorrà essere lasciata indietro nella corsa alla AI generativa a discapito di ChatGPT, Bing Chat e Google Bard.

Anche Apple non lo tiene segreto. Durante l’ultima chiamata sugli utili, il portavoce di Apple ha notato che la società si sta avvicinando all’intelligenza artificiale in modo deliberato e ponderato. In effetti, fonti interne affermano che Apple ha limitato l’utilizzo dei chatbot AI per impedire che le informazioni sensibili diventino pubbliche.

Apple ha già programmato un evento speciale WWDC per il 5 giugno incentrato su AR/VR, ma potremmo anche sentire qualcosa sull’intelligenza artificiale. D’altronde, se il Google I/O 2023 insegna, “AI” è stata la parola più pronunciata.