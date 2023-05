Google One consente ora di scoprire il proprio IP pubblico

Google One sta continuando la sua recente spinta per aumentare la sicurezza e la privacy degli abbonati aggiungendo un semplice strumento nell’app Android che consente agli utenti di controllare il proprio indirizzo IP pubblico.

Aprendo Google One per Android e toccando la scheda VPN (strumento disponibile anche in Italia) nel feed Home viene visualizzata una nuova sezione “Informazioni sulla tua rete“. Inizia ribadendo il tuo stato VPN e quindi elenca “Il tuo indirizzo IP” e “La tua rete” (ISP o operatore).

Google One mostra il proprio indirizzo IP pubblico

Forse non tutti sanno che la maggior parte degli operatori di rete fissa utilizzano ancora lo standard IPv4 per assegnare un indirizzo ai propri clienti. Essendo il numero di indirizzi IPv4 limitato (ci sono meno indirizzi IPv4 degli utenti connessi a internet), molte volte viene applicato un sistema di leasing che va a modificare l’indirizzo assegnato a ogni utenti periodicamente.

Questo è un grave problema se si vuole raggiungere il proprio HomeLab anche quando si è fuori dalla portata della rete interna casalinga. Il nuovo strumento di Google One non risolve il problema di per se ma aiuta a sapere qual è il proprio indirizzo IPv4 aggiornato.

Quando la VPN di Google One è abilitata, entrambe le righe diventano “nascoste”. Google osserva come “potrebbe esserci un ritardo nell’aggiornamento del tuo indirizzo IP. Se il tuo indirizzo IP non è aggiornato, prova ad aggiornare la pagina.”

Esistono, ovviamente, altri modi per controllare il tuo indirizzo IP, anche nelle Impostazioni di sistema, ma questo è leggermente migliore rispetto alla navigazione su un sito Web esterno.

Nel frattempo, le informazioni sulla rete sono utili quando sei su una rete Wi-Fi pubblica e vuoi scoprire chi è responsabile della connessione. Lo stiamo vedendo implementato con la versione 1.179 di Google One per Android. Non è attivo nell’app iOS e sarebbe utile anche per il client VPN Mac/Windows.