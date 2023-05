Samsung è stata convinta da Google: non passerà a Bing come motore di ricerca predefinito

ChatGPT sta lentamente sconvolgendo il tessuto delle ricerche online (e da poco anche come app per smartphone). Dopo che Microsoft ha incorporato lo strumento di intelligenza artificiale generativa in Bing Chat alcuni mesi fa, la società ha iniziato a fare una campagna per Firefox per rendere il suo motore di ricerca quello predefinito nel browser. Più o meno nello stesso periodo, Samsung stava anche pensando di cambiare il motore di ricerca predefinito nei suoi telefoni Galaxy da Google a Bing, ma sembra che potrebbe il tutto potrebbe essere stato sospeso per un po’.

Sebbene Google Chrome sia preinstallato sulla maggior parte dei dispositivi Galaxy, Samsung fornisce anche telefoni con il proprio browser interno che utilizza Google come motore di ricerca predefinito. Inoltre, il launcher One UI Home dell’azienda viene fornito con un widget di ricerca di Google incorporato nella pagina principale della schermata iniziale.

Samsung inizialmente pensava di trasferire questa funzionalità a Bing dato il suo ritrovato potere grazie a ChatGPT, ma secondo il Wall Street Journal, la società sudcoreana ha messo in pausa queste discussioni poiché teme quali conseguenze, sia agli occhi del pubblico che nei suoi rapporti commerciali, potrebbe sorgere con esso.

Per il momento Samsung dice NO a Bing

Dati i legami di Samsung con Google (e un accordo da oltre 3 miliardi di dollari), è comprensibile il motivo per cui la società potrebbe aver sospeso tali discussioni. Inoltre, l’introduzione di Bard da parte di Google e l’incorporazione della propria intelligenza artificiale generativa nel suo motore di ricerca potrebbe dissipare la necessità di passare a un nuovo provider di ricerca.

Anche se Samsung si fosse impegnata a cambiare motore di ricerca, avrebbe dovuto rompere un contratto con Google che garantisce che le sue app siano l’impostazione predefinita sui dispositivi Samsung in cambio dell’accesso al Play Store.

L’interesse di Samsung per l’IA generativa non è nuovo. Solo pochi giorni fa, una voce suggeriva che Samsung stesse sviluppando una propria piattaforma simile a ChatGPT e Bard, ma sarebbe disponibile solo per i suoi dipendenti. Certo, non verrà incorporato in nessun motore di ricerca, ma è ragionevole comprendere l’interesse dell’azienda.

La decisione di non passare a Bing lascia a Google abbastanza respiro per assicurarsi che Bard funzioni altrettanto bene se non meglio di ChatGPT. Dopo aver mostrato all’I/O di quest’anno come funzionerà in futuro, Google dovrebbe sperare che, una volta disponibile al pubblico, lasci un segno duraturo come ha fatto il suo concorrente.

via fonte