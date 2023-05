La rimozione degli account inattivi Google non riguarderà chi ha caricato video su YouTube

Google ha recentemente annunciato che inizierà a eliminare gli account inattivi da due anni a partire da dicembre di quest’anno. La mossa avrebbe dovuto coprire tutti i suoi prodotti, inclusi Gmail, Drive, Documenti, YouTube, Google Foto, Meet e Calendar. Ma ora il gigante della tecnologia ha aggiornato il suo post sul blog per dire che “non ha in programma di eliminare account con video di YouTube in questo momento“.

Il gigante della tecnologia ha posizionato la sicurezza come motivo principale per l’eliminazione degli account inattivi. Ha affermato che l’analisi interna ha mostrato che i vecchi account abbandonati hanno circa 10 volte meno probabilità di avere la 2FA abilitata. Ciò li rende vulnerabili ai malintenzionati che potrebbero utilizzarli per il furto di identità e altri scopi nefasti.

Si potrebbe anche giungere alla conclusione, tuttavia, che l’eliminazione di vecchi account libererebbe spazio nei server di Google.

Dopo che l’annuncio è stato pubblicato, i critici hanno espresso il timore che la mossa possa spazzare via alcuni pezzi importanti della storia di Internet. I vecchi video di YouTube, compreso il primissimo, scomparirebbero, insieme ai video caricati da utenti deceduti. Google non ha detto perché alla fine ha cambiato idea, ma i video di YouTube sono al sicuro. Per adesso.

Per quanto riguarda il resto dei suoi prodotti, entro la fine del 2023 l’azienda intende inviare e-mail di avviso agli account in pericolo di eliminazione e alle loro e-mail di recupero. Tali account verranno disattivati ​​entro 60 giorni se i loro proprietari non effettuano l’accesso dopo aver ricevuto l’e-mail di avviso, anche se gli utenti avranno altri 60 giorni (per un totale di quattro mesi) per recuperare i propri account prima che se ne vadano definitivamente.