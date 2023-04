Samsung Galaxy S23 FE in arrivo a Natale con lo stesso chip Exynos del Galaxy S22

Ci sono state molte voci contrastanti sul Samsung Galaxy S23 FE negli ultimi mesi. Il conflitto riguardava se il Galaxy S23 FE verrà effettivamente rilasciato o se Samsung salterà la realizzazione di un Galaxy S Fan Edition per la seconda volta consecutiva. Bene, sembra che sia vera la prima opzione, secondo nuove indiscrezioni: Samsung sta davvero pianificando di lanciare un Galaxy S23 FE, e arriverà nel quarto trimestre del 2023.

Niente Qualcomm: Samsung Galaxy S23 FE in arrivo con chip Exynos in tutto il mondo

La serie Galaxy S23 è stata lanciata all’inizio di quest’anno ed è alimentata esclusivamente dal processore Snapdragon di Qualcomm, ma con la Fan Edition: il Galaxy S23 FE sarà alimentato dal chip Exynos 2200 in tutti i mercati, inclusi gli USA.

Sì, l’Exynos 2200, il chip che ha alimentato la serie Galaxy S22 in Europa, alimenterà anche l’S23 FE da quello che abbiamo sentito. L’Exynos 2200 è stato il primo chip di Samsung con una GPU AMD ed è stato, se siamo onesti, un bel pasticcio, motivo per cui Samsung ha deciso di andare all in con Qualcomm per la serie S23 (e non solo).

L’Exynos 2200 avrà quasi due anni quando il Galaxy S23 FE farà il suo debutto, quindi si spera che non causi il tipo di problemi che abbiamo visto sulla gamma Galaxy S22. In effetti, è meglio che Samsung si assicuri che sia così se intende utilizzare il chip per il mercato statunitense, dove i clienti e i fan di Samsung sono stati viziati dai chip Snapdragon sui telefoni Galaxy di fascia alta.

Galaxy S23 FE porterà una fotocamera posteriore aggiornata

Ad ogni modo, parliamo di alcune altre specifiche del Galaxy S23 FE di cui abbiamo appreso. Uno dei maggiori aggiornamenti dell’S23 FE potrebbe essere una fotocamera posteriore da 50 MP.

L’S20 FE e l’S21 FE utilizzavano la stessa fotocamera posteriore da 12 MP dei modelli S20 e S21 standard e con Samsung che ha aggiornato la fotocamera principale a un sensore da 50 megapixel sui Galaxy S22 e S23 (non Ultra), supponiamo che sia naturale che l’S23 FE ottenga lo stesso aggiornamento.

L’S23 FE arriverà con memorie di archiviazione da 128 GB e 256 GB e supponiamo che ci saranno 6 GB o 8 GB di RAM ad accompagnarli.

Abbiamo anche appreso che l’S23 FE avrà la stessa batteria da 4.500 mAh dei suoi predecessori, probabilmente con una ricarica rapida da 25 W (anche se non diremo di no a Samsung che fa un piccolo balzello in avanti aggiungendo il supporto per la ricarica da 45 W).

via