Google Pixel 8 e 8 Pro, svelate con tanto anticipo le specifiche delle fotocamere

Il Google Pixel 7 e il suo fratello Pixel 7 Pro sono tra i migliori smartphone per qualità fotografica che puoi acquistare oggi. Per il 2023, l’azienda sta lavorando alla serie Google Pixel 8 con sostanziali aggiornamenti della fotocamera.

Mentre i modelli sono ancora ad alcuni mesi dal loro lancio ufficiale, una nuova fuga di notizie ha ampiamente dettagliato le specifiche e le caratteristiche della fotocamera dei Google Pixel 8. Questa segue quella che ha svelato tutti i dettagli del SoC Tensor G3.

Pixel 8 Pro

Con Pixel 6 nel 2021, Google è passato al sensore ISOCELL GN1 da 50 MP per la fotocamera principale e ha continuato con esso per la sua gamma Pixel 7 del 2021. Ma per la prossima gamma Pixel 8, secondo quanto riferito, la società passerà a una nuova offerta ISOCELL GN2 di Samsung, che ha il sensore più grande di circa il 35%. Ciò dovrebbe portare a un sostanziale aumento dell’assunzione di luce, favorendo così l’imaging in condizioni di scarsa illuminazione e la gamma dinamica.

Ancora più importante, il sensore supporta lo Staggered HDR, che consente alla fotocamera di scattare contemporaneamente uno scatto a lunga e breve esposizione, riducendo l’effetto mosso e il ghosting.

Le voci sul Google Pixel 8 che utilizzava Staggered HDR sono emerse per la prima volta nel dicembre 2022.

Sebbene i chip ISOCELL GN3 e Tensor G3 supportino la registrazione video 8K, è improbabile che Google ne aggiunga il supporto sui suoi 2023 pixel a causa di vincoli termici.

Questo non è l’unico aggiornamento dell’hardware della fotocamera che Google sta pianificando per la serie Pixel 8. Secondo quanto riferito, il prossimo Pixel 8 Pro utilizzerà il sensore Sony IMX787 da 64 MP come fotocamera ultrawide, che è circa il doppio delle dimensioni del sensore ultrawide da 12 MP di Pixel 7 Pro. La fonte afferma che anche il campo visivo diventerà più ampio a 0,49x rispetto a 0,56x in precedenza.

Google utilizza lo stesso sensore Sony sul Pixel 7a per la sua fotocamera principale. I telefoni Pixel sono sempre rimasti indietro rispetto ai migliori telefoni Android nel reparto di imaging ultrawide. Il passaggio a un sensore sostanzialmente più grande su Google Pixel 8 Pro dovrebbe cambiare la situazione.

È interessante notare che la società potrebbe abbandonare le capacità di messa a fuoco macro della fotocamera ultrawide, come visto su Pixel 7 Pro, ma non è ancora confermato.

Pixel 8

Apparentemente, il Pixel 8 più piccolo non utilizzerà la stessa fotocamera ultrawide, anche se secondo quanto riferito sta ottenendo anche un aggiornamento minore. Mentre manterrà il sensore Sony IMX386 da 12 MP di Pixel 7, il suo campo visivo si espanderà a 0,55x (rispetto a 0,67x). Per quanto riguarda il teleobiettivo 5x e il selfie shooter da 11 MP, rimarranno invariati.

