Wear OS 4 permetterà il cambio smartphone senza il reset dello smartwatch

Lo sforzo congiunto di Samsung e Google per far rinvigorire il sistema operativo Wear OS unendolo a Tizen ha funzionato a meraviglia. Con Wear OS 3, l’elenco dei migliori smartwatch Android è solo cresciuto e la crescita dell’ecosistema è stata ulteriormente alimentata con il lancio di Google Pixel Watch nel 2021. Ma Wear OS ha alcune limitazioni piuttosto fastidiose, una delle quali è che devi ripristinare lo smartwatch quando si cambia telefono. Sembra che Google risolverà questo punto dolente con l’imminente aggiornamento di Wear OS 4 entro la fine dell’anno.

Samsung ha recentemente rilasciato la versione beta di One UI 5 Watch per Galaxy Watch 5 e modelli precedenti. Tra una raffica di nuove funzionalità e miglioramenti, il registro delle modifiche dell’aggiornamento rileva la possibilità di associare l’orologio a un nuovo telefono senza bisogno di un ripristino.

Come testato dai ragazzi di 9to5Google, il processo di riaccoppiamento funziona perfettamente e richiede solo di accettare una richiesta sul nuovo telefono. Tuttavia, l’orologio e il telefono devono essere connessi allo stesso account Google affinché il trasferimento funzioni. Questo è un piccolo ma importante miglioramento dell’usabilità in quanto garantisce che non dovrai configurare nuovamente l’orologio da zero mentre cambi telefono.

One UI 5 Watch è basato su Wear OS 4, quindi la possibilità di cambiare telefono senza reimpostare il dispositivo indossabile dovrebbe arrivare anche agli smartwatch non Samsung. Per quanto riguarda la skin di Samsung, dovrebbe debuttare sul Galaxy Watch 6 a fine luglio e raggiungere le serie Galaxy Watch 5 e 4 nello stesso periodo.

Come Google ha rivelato all’I/O 2023, Wear OS 4 offrirà funzionalità di backup e ripristino cloud native per le app e le watch faces scaricate. Quindi, anche quando si passa a un nuovo dispositivo indossabile, il processo di configurazione dovrebbe essere molto più rapido e conveniente.

La società deve ancora dettagliare altri miglioramenti che fanno parte di Wear OS 4, che dovrebbe debuttare questo autunno.

