vivo chiude lo store online in Germania

Dopo che Oppo e OnePlus hanno interrotto le vendite in Germania la scorsa estate a seguito di una causa intentata da Nokia, vivo ha ora chiuso anche il suo negozio online.

Ad aprile, il tribunale tedesco si è pronunciato a favore di Nokia in quanto vivo ha apparentemente violato un brevetto Nokia relativo alle connessioni WLAN negli smartphone. Lo stesso motivo per cui Oppo e OnePlus hanno dovuto ritirarsi temporaneamente dal mercato tedesco.

Nel tentativo di risolvere le cose, Nokia ha suggerito a Oppo (e agli altri marchi di BBK) di rinnovare la licenza a condizioni eque. Nokia ha chiesto un pagamento di € 2,50 per smartphone venduto per i costi di licenza, sebbene le leggi tedesche costringerebbero entrambe le società a stipulare un accordo mondiale con Nokia (in linea con quanto fatto con Huawei). Questo accordo costringerebbe i marchi di proprietà di BBK Electronics a pagare le tasse di licenza per i telefoni venduti a livello internazionale, cosa che attualmente non fanno.

Senza molto preavviso, il sito Web di vivo è ora chiuso e i consumatori tedeschi non possono più acquistare uno smartphone vivo nel paese. La filiale tedesca ora ti saluta con una breve dichiarazione che i prodotti di vivo non sono al momento disponibili, ma i possessori di smartphone vivo esistenti continueranno a ricevere il servizio clienti e gli aggiornamenti software.

In particolare, la causa sui brevetti proviene dalla filiale finlandese di Nokia relativa al fornitore di apparecchiature e non da HMD Global, che è titolare solamente del brand legato al business degli smartphone.

