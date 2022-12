OPPO e Huawei, accordo strategico sulla condivisione dei brevetti a livello mondiale

Le aziende cinesi Oppo e Huawei hanno stipulato un accordo globale di licenza incrociata di brevetti. Il nuovo accordo copre gli standard di comunicazione cellulare, comprese le comunicazioni 5G.

Feng Ying (Chief Intellectual Property Officer) di Oppo ha affermato che il marchio è lieto di aver raggiunto un accordo di licenza incrociata con Huawei. L’accordo, secondo Ying, riflette pienamente il rispetto e il riconoscimento di Huawei e Oppo per la reciproca forza della proprietà intellettuale.

Il nuovo accordo è vantaggioso per entrambe le società, in quanto le mette in un ambiente avanzato per sfruttare la loro forza per il massimo impatto sul business (non solo quello degli smartphone). L’accordo sostiene la risoluzione delle questioni di licenza di proprietà intellettuale attraverso consultazioni amichevoli e rispetto reciproco per il valore del brevetto.

Huawei afferma di aver formato diversi pacchetti di brevetti di alto valore negli ultimi due decenni ed è molto felice di raggiungere l’accordo di licenza incrociata. Huawei si aspetta che il nuovo accordo promuova il ciclo di innovazione dell’investimento-rendimento-reinvestimento nella ricerca standard di alto valore. L’azienda ha diversi pacchetti di brevetti che includono 5G, Wi-Fi, audio e video.

Il nuovo accordo promuoverà l’innovazione e la rapidità della ricerca a livello globale. Fornirà inoltre prodotti e servizi più competitivi per i consumatori. Entrambe le società sperano che il nuovo accordo di licenza incrociata segnerà l’inizio di un periodo di rapida crescita e sviluppo.

L’accordo sarà molto vantaggioso per Huawei, dal momento che gli Stati Uniti hanno represso le sue operazioni a livello globale. Prima della repressione statunitense, Huawei era il leader globale nella ricerca su 5G e 6G. Si era ritagliata una nicchia con una serie di contratti per infrastrutture in diverse giurisdizioni.

I dettagli più fini del nuovo accordo di licenza incrociata non sono noti in questo momento. Tuttavia, prevediamo che entrambi i marchi utilizzino appieno le disposizioni dell’accordo per l’espansione definitiva dei loro bilanci.

