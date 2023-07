WhatsApp renderà privato il numero di telefono dei partecipanti delle community

Il tuo numero di telefono è generalmente segreto nelle community di WhatsApp, ma c’è ancora la possibilità che te lo lasci sfuggire se reagisci ai messaggi. Questo potrebbe non essere un problema ancora per molto, per fortuna, poiché WABetaInfo ha scoperto che WhatsApp sta testando in modo più ampio una funzione di “privacy del numero di telefono” con gli utenti beta.

Abilitare la funzione consentirà alle tue cifre di essere visibili solo agli amministratori della comunità e a coloro che ti hanno salvato come contatto. L’opzione è stata sottoposta a test limitati per mesi, ma sembra essere ampiamente distribuita agli utenti beta che hanno installato gli ultimi aggiornamenti Android e iOS.

L’aggiunta potrebbe rivelarsi cruciale per la privacy in alcuni casi. Ciò ti consente di partecipare pienamente a chat di gruppo senza timore di rivelare il tuo numero. I brividi e gli aspiranti truffatori non possono chiamarti o inviarti messaggi di testo a meno che tu non accetti una richiesta di condividere le tue informazioni di contatto.

Ciò, a sua volta, potrebbe aiutarti a sentirti a tuo agio nell’usare le community in primo luogo. WhatsApp ha aggiunto una serie di funzionalità per la privacy nelle ultime settimane, tra cui chat bloccate, silenziamento automatico dei chiamanti sconosciuti e una revisione delle impostazioni.

La privacy del numero di telefono è coerente con questa strategia: è un’altra salvaguardia contro la condivisione involontaria di dati sensibili con altri.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare anche che il servizio ha lanciato la condivisione di foto in HD e che è finalmente possibile utilizzare lo stesso account su più telefoni.

via