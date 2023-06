WhatsApp lancia la condivisione di foto in HD

Alcuni utenti beta di WhatsApp stanno vedendo la possibilità di inviare foto HD nelle conversazioni. Questa nuova funzionalità non invia immagini a piena risoluzione, ma a quanto pare è di qualità molto superiore a quella disponibile quando si inviano immagini ora, preservando la risoluzione con una compressione più leggera.

La funzione è disponibile nell’ultima beta di WhatsApp per Android e iOS. La nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta da WABetaInfo, condividendo che la nuova opzione foto HD può essere trovata nell’aggiornamento beta di iOS 23.11.0.76 e nell’aggiornamento beta di Android 2.23.12.13.

Apparentemente, questo non è ancora disponibile per tutti gli utenti beta, ma è apparso per alcuni, dando loro la possibilità di inviare immagini di qualità superiore.

Come funziona la condivisione di foto HD su WhatsApp

Per quanto riguarda l’aspetto dell’interazione, quando si invia un’immagine, agli utenti verrà data la possibilità di inviarla in qualità standard o HD. Entrambe le opzioni mostreranno la risoluzione dell’immagine inviata, offrendo agli utenti una migliore comprensione del tipo di qualità.

Questa opzione non verrà visualizzata per tutte le immagini e sarà disponibile solo quando viene inviata un’immagine di dimensioni maggiori. Come accennato in precedenza, questa opzione non consente l’invio di foto nella loro qualità originale. Se gli utenti desiderano inviarli in questo modo, dovranno comunque inviarli come documento allegato.

Come previsto, per ora la qualità standard rimarrà l’impostazione predefinita, con gli utenti che dovranno scegliere ogni volta l’opzione HD. C’è sempre la possibilità che questo possa cambiare prima che venga pubblicato al pubblico, ma in beta, per ora, gli utenti dovranno selezionare HD ogni volta.

Gli utenti che ricevono l’immagine a risoluzione più alta vedranno anche un indicatore sulla foto che indica la qualità HD.

Se sei interessato a provare l’ultima funzionalità, puoi farlo iscrivendoti alla versione beta. Per Android, puoi semplicemente visitare il sito Web beta di WhatsApp. Sfortunatamente, per iOS, la beta è chiusa, quindi a meno che tu non abbia fatto domanda in passato e sia stato accettato, non c’è modo di ottenere l’accesso in questo momento.

Fortunatamente, non dovrebbe passare molto tempo prima che questa funzione venga pubblicata sulla versione stabile e, quando lo farà, consoliderà ulteriormente WhatsApp come una delle migliori app di messaggistica disponibili in questo momento.

