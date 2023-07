Google, il capo divisione per l’AR lascia l’azienda

Il metaverso e la realtà aumentata cambieranno davvero il modo in cui accediamo alla tecnologia? Anche con alcune cose davvero impressionanti come Vision Pro di Apple in arrivo, sembra che gran parte dell’hype iniziale stia già iniziando a svanire. Abbiamo già visto Google alle prese con le conseguenze della chiusura del suo ambizioso “Progetto Iris” all’inizio di quest’anno, e ora l’azienda deve affrontare un altro ostacolo nel suo percorso roccioso verso la realtà aumentata e la realtà mista, con le inaspettate dimissioni di Mark Lucovsky, il suo direttore senior di ingegneria, sistemi operativi, AR.

Lucovsky ha avuto un’enorme influenza sul settore dei computer nel corso della sua carriera, iniziando a lavorare sul sistema operativo Windows NT di Microsoft negli anni ’90. Dopo aver guidato l’iniziativa di Facebook per creare un nuovo sistema operativo per gli smartglass AR, ha lasciato l’azienda nel 2021 a causa delle preoccupazioni sulla gestione della piattaforma.

Erano passati appena due mesi da quando aveva iniziato a dirigere il progetto del sistema operativo XR di Google prima di fare la sua dichiarazione più recente. Tuttavia, il track record di Google di frequenti cancellazioni di progetti e la percepita mancanza di impegno potrebbero aver contribuito alla brevità del suo mandato lì.

Le dimissioni di Lucovsky arrivano in un momento cruciale per Google. Cita “i recenti cambiamenti nella leadership dell’AR e l’impegno e la visione incerti di Google” come motivazioni chiave per la sua scelta, annunciando il suo congedo su Twitter.

La sua decisione potrebbe essere direttamente correlata alle recenti modifiche apportate alla strategia AR/XR di Google.

Dopo l’abbandono di Project Iris, l’azienda ha scelto di concentrarsi sull’offerta di sistemi operativi XR per produttori come Samsung. Il potenziale abbandono dei sistemi operativi che Lucovsky stava supervisionando potrebbe aver influenzato attivamente la sua decisione di andarsene.

Con la partenza di Lucovsky, l’incertezza che circonda le ambizioni XR di Google è più evidente che mai. Forse Google deciderà di continuare a sviluppare il suo sistema operativo con un nuovo direttore tecnico al timone.

Per quanto riguarda Lucovsky, è pronto a indagare sulle opportunità di business nel nesso tra intelligenza artificiale generativa e realtà aumentata, con un futuro ritorno in Microsoft accennato in una spensierata conversazione su Twitter con il direttore scientifico dell’azienda, Eric Horvitz.

