Google cancella il progetto smart glass: avanti tutta col supporto Android XR per gli OEM

Sembra proprio che in Google vi sia stato un cambiamento netto nella direzione da intraprendere relativamente alla realtà aumentata: il progetto degli smartglass è stato abbandonato in favore di un supporto esteso, lato software con Android XR, per gli OEM di terze parti.

Nel 2022, è emerso che Google stava lavorando a un visore AR chiamato “Project Iris”. Un nuovo rapporto ora afferma che Iris era in realtà un piano per costruire smartglass ma che da allora è stato cancellato.

Secondo Business Insider, Google non sta attualmente lavorando al proprio paio di occhiali intelligenti dopo aver cancellato “Iris” all’inizio di quest’anno. Il piano era quello di “costruire e lanciare Iris come proprio prodotto“. Gli addetti ai lavori affermano che i leader di Google hanno continuato a cambiare la strategia per gli occhiali Iris mentre erano in fase di sviluppo, il che ha portato il team a ruotare continuamente, frustrando molti dipendenti.

Quella decisione è stata il risultato di “licenziamenti, rimpasti e la partenza di Clay Bavor”, che ha guidato gli sforzi di AR/VR ed è stato in azienda per 18 anni.

A febbraio abbiamo riferito che gli sforzi di AR precedentemente sotto Bavor sono stati spostati nella divisione Platforms & Ecosystems (Android, Chrome/OS, ecc.) di Hiroshi Lockheimer e in Devices & Services (Pixel, Nest, Chromecast) di Rick Osterloh.

Prima di questo ultimo sviluppo, sembrava che Google avesse un piano chiaro per l’hardware AR. Ha acquisito North nel 2020 e il rapporto di Business Insider afferma che “una prima versione di Iris somigliava molto al primo dispositivo di North Focal“.

L’I/O 2022 si è concluso con Google che ha affermato di essere molto interessato all’AR, offrendo una breve demo degli occhiali di traduzione, che secondo Insider era un’altra/successiva versione di Iris. A metà del 2022, Google ha annunciato che avrebbe iniziato a testare i prototipi AR nel mondo reale. Nell’ottobre di quell’anno, la società ha iniziato a utilizzare Glass Enterprise abbinato a un telefono Pixel basato su Tensor per testare le funzionalità AR, come Google Tasks, la traduzione linguistica e un’app per fotocamera. Questo sembrava un modo per Google di testare pubblicamente i concetti AR utilizzando l’hardware esistente.

Avanti tutta con Android XR

In termini di sforzi di Google nel settore AR, la società sta ora lavorando per replicare il playbook Android-OEM per il nuovo fattore di forma. Il rapporto afferma: “Google si è concentrata sulla creazione di piattaforme software per AR che spera di concedere in licenza ad altri produttori che costruiscono cuffie“.

Questo è ciò che Samsung e Google hanno annunciato a febbraio, con un’altra menzione all’I/O. A partire dal mese scorso, Google ha dichiarato di aspettarsi di più entro la fine dell’anno.

In effetti, ciò che è trapelato su Iris – un visore che assomigliava a degli occhiali da sci con tecnologia di streaming simile a Stadia – nel 2022 era “in realtà le basi di un progetto AR separato” che è diventato la partnership Samsung XR.

Business Insider riferisce che l’imminente visore di Samsung è “una risposta diretta ai timori su ciò su cui Apple stava lavorando“. Oltre ad Android XR, Google sta anche lavorando a qualcosa chiamato “micro XR” per occhiali con quel software/sistema operativo in esecuzione su una “piattaforma di prototipazione nota internamente come Betty“.

