TIM Voce WiFi: l’innovativo servizio per chiamate per un’alta qualità in ogni momento

Nel corso degli anni recenti la telefonia mobile e fissa ha vissuto un processo evolutivo notevole, in virtù della risposta puntuale alle mutevoli necessità della clientela da parte di operatori leader del settore, tra cui TIM. Tra le soluzioni proposte spicca TIM Voce WiFi, una nuova modalità che consente di effettuare e ricevere chiamate sul cellulare anche quando la copertura è limitata.

Di seguito illustriamo le caratteristiche di questo servizio e come usufruirne al meglio in base alle specifiche esigenze.

Una risposta sempre più puntuale per i clienti TIM

Grazie a uno sguardo costantemente rivolto non solo alle innovazioni del settore della telefonia, ma anche alle reali esigenze dei clienti, TIM ha ampliato la propria gamma di servizi per andare incontro a una necessità che accomuna un numero crescente di persone. Ecco come nasce il servizio interamente gratuito: TIM Voce WiFi. Si tratta di una risposta concreta a tutti coloro che desiderano effettuare e ricevere chiamate, utilizzando il cellulare anche in casi di limitata copertura. In queste occasioni il servizio TIM Voce WiFi può fare la differenza.

Questa modalità di accesso alla rete WiFi (fissa, FWA o satellitare) anche da cellulare può rivelarsi ideale per tutte le persone che si trovano in ambienti caratterizzati da muri interni di spessore notevole che potrebbero limitare la ricezione della linea mobile. Con l’introduzione di questa funzionalità di ultima generazione, quando si effettua una chiamata dal cellulare, la comunicazione utilizzerà la rete che garantisce la migliore qualità. Ciò significa che se in un determinato momento la rete mobile è oggetto di scarsa ricezione è possibile effettuare la chiamata dal cellulare utilizzando però la rete fissa.

Il vero valore aggiunto di questo nuovo servizio di TIM si ritrova nell’automatizzazione del passaggio: il telefono (per il momento solo Android) riconosce la qualità sfruttando il sistema operativo, accedendo se necessario alla rete fissa presente nelle vicinanze.

Come si può accedere a Voce WiFi di TIM?

Nel momento in cui un cliente, registrato su una connessione WiFi, si trova ad affrontare eventuali problemi di copertura mobile, TIM Voce WiFi rappresenta una soluzione ideale per effettuare e ricevere chiamate sul cellulare senza problemi. Nell’ottica di usufruire in maniera ottimale del servizio TIM Voce WiFi proposto da TIM, il prerequisito indispensabile è di essere già clienti mobili dell’azienda.

Con la connessione alla rete WiFi di qualsiasi hotspot, di TIM o di altro operatore, così come delle reti ADSL oppure fibra, è possibile utilizzare la tecnologia conosciuta anche come WiFi calling, che sfrutta il meccanismo VoIP. In tal senso non serve compiere passaggi ulteriori, attivando offerte specifiche oppure scaricando app che tendono a consumare la memoria del telefono a fronte di uno scarso utilizzo. Tutto quel che serve infatti è poter accedere alla connessione della rete WiFi.

TIM Voce WiFi: vantaggi e compatibilità coi principali marchi e modelli di smartphone

Questa modalità di chiamare tramite WiFi calling non presenta contributi di attivazione o costi aggiuntivi. Il costo applicato alle chiamate effettuate tramite la rete WiFi di casa o dell’ufficio, infatti, è lo stesso del piano tariffario mobile già in uso. Gli aspetti positivi di questa soluzione spaziano dall’attivazione automatica del servizio su rete TIM per tutti i clienti con uno smartphone compatibile, all’assenza di applicazioni aggiuntive da scaricare fino all’aderenza con il profilo tariffario già stipulato dal cliente in fase contrattuale.

Ad oggi sono quasi un centinaio gli smartphone certificati dai quali è possibile accedere al servizio tra cui i più recenti modelli sviluppati da marchi sempre più diffusi come Samsung, Xiaomi e Motorola. Tra i dispositivi compatibili al momento del lancio di questo innovativo servizio spiccano alcuni modelli molto conosciuti, anche se è previsto nel corso dei mesi successivi un ampliamento ad altre numerose realtà che producono telefoni cellulari d’eccellenza, arrivando potenzialmente in futuro a poter utilizzare anche su iPhone il WiFi calling.