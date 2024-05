Al giorno d’oggi sembra che ogni grande azienda abbia il proprio modello di intelligenza artificiale e Microsoft non è diversa. Tuttavia, in un piccolo colpo di scena, si scopre che Microsoft starebbe lavorando su MAI-1, un altro modello di intelligenza artificiale per competere direttamente con ChatGPT. Se questo fosse vero, significherebbe un grande cambiamento per i piani del colosso della tecnologia per Copilot.

Un recente articolo su The Information riporta che Microsoft sta lavorando su un modello LLM di intelligenza artificiale sviluppato in casa chiamato MAI-1. Se si deve credere al rapporto, ci sono molti sviluppi interessanti in corso dietro le quinte. Si afferma che Microsoft sta lavorando su qualcosa con nome in codice “MAI-1“, con la “M” che presumibilmente significa “Microsoft” e la “1” che suggerisce che questa potrebbe essere solo la prima versione della sua intelligenza artificiale.

Al timone c’è Mustafa Suleyman, che ha lavorato per il dipartimento di intelligenza artificiale di Google prima di mettersi in proprio con una startup chiamata Inflection. E anche se Microsoft ha assunto quasi tutti i dipendenti dell’azienda e ha pagato 650 milioni di dollari per la sua tecnologia, non si limita a riutilizzare l’intelligenza artificiale Inflection.

Ma aspetta un attimo: Microsoft ha già un’intelligenza artificiale chiamata Copilot, quindi perché ne sta creando un’altra? La risposta sta in cosa, esattamente, alimenta Copilot. Sebbene Microsoft abbia il proprio marchio su Copilot, il motore sottostante utilizza ChatGPT di OpenAI per gestire le query delle persone. Microsoft e OpenAI hanno stretti legami, motivo per cui l’assistente AI del colosso di Redmond ha accesso a strumenti come DALL-E 3 e GPT-4 Turbo.

Pertanto, questo nuovo sviluppo suggerisce che Microsoft potrebbe lavorare sul suo modello lontano dall’influenza di OpenAI e potrebbe persino essere progettato come concorrente diretto di GPT-4 (o del futuro GPT-4.5).

Non è chiaro come ciò influenzerà il rapporto tra le due società: Microsoft continuerà a utilizzare la tecnologia di OpenAI dietro Copilot o verrà sostituita con una soluzione su misura? Forse Microsoft continuerà a utilizzare ChatGPT per Copilot, ma sta creando un altro modello per altri usi di nicchia, come la gestione aziendale. Per il momento, però, tutto ciò su cui dobbiamo basarci è la speculazione; dovremo aspettare per vedere su cosa sta lavorando Microsoft, se non altro