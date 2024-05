Il password manager crittografato di Proton, Proton Pass, ha ricevuto un aggiornamento significativo con particolare attenzione alla sicurezza. Ciò si presenta sotto forma di un nuovo set di strumenti chiamato Pass Monitor, che avviserà gli utenti dei punti deboli dell’account e delle violazioni dei dati.

Ciò avviene automaticamente e il sistema guiderà gli utenti attraverso le soluzioni anche in caso di fuga di dati da un servizio di terze parti, cosa che accade spesso. Inoltre, esplora il dark web e avvisa le persone se gli indirizzi Proton, gli alias e-mail e fino a dieci indirizzi e-mail personalizzati sono stati trapelati e utilizzati per scopi nefasti. Se ciò accade, riceverai un avviso in modo che tu possa agire.

Pass Monitor include una funzionalità di integrità della password che segnala eventuali password deboli o riutilizzate che potrebbero richiedere un aggiornamento. La parte dedicata all’autenticazione a due fattori è un ulteriore livello di sicurezza che identifica vari account che offrono l’opzione per 2FA.

Infine, l’azienda sta introducendo la sua funzionalità Proton Sentinel in Pass Monitor. Il servizio utilizza una combinazione di intelligenza artificiale e analisti umani per rilevare e bloccare gli attacchi di furto di account.

I controlli sullo stato della password e 2FA sono disponibili per gli utenti gratuiti, ma il monitoraggio del dark web e di Proton Sentinel è riservato solo ai membri paganti. Fortunatamente, gli abbonamenti Pass Plus sono attualmente in vendita per 1,99 euro al mese (prezzo in ribasso rispetto al lancio). Questi nuovi strumenti, disponibili su Windows, Android e iOS, verranno distribuiti agli attuali utenti nei “prossimi giorni”.

Proton è in realtà un concorrente abbastanza nuovo nel gioco della sicurezza delle password, poiché il gestore delle password ha appena festeggiato il suo compleanno di un anno. L’azienda è famosa soprattutto per il suo eccezionale software VPN, Proton VPN, e per la sua suite di caselle di posta elettronica, Proton Mail.