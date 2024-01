Non capita tutti i giorni di sentire di un’azienda che riduce il prezzo dell’abbonamento dei propri servizi, soprattutto quando si tratta di un costo ricorrente. I consumatori si aspettano quasi che il prezzo di un abbonamento aumenti ad un certo punto nel corso della sua durata, indipendentemente dai beni e dai servizi. Ora Proton rompe questa tendenza con una sorprendente diminuzione del prezzo per gli abbonati al servizio Pass Plus.

Proton ha annunciato che il costo di Proton Pass Plus scenderà da 4,99 euro al mese a 2,99 euro al mese, presupponendo che gli utenti abbiano sottoscritto un abbonamento annuale. Con Proton Pass Plus, il livello successivo rispetto a Proton Pass, puoi sfruttare funzionalità come l’autenticazione a due fattori per i tuoi accessi e un numero illimitato di accessi.

Nel suo annuncio, Proton ha spiegato che cerca di mantenere i prezzi stabili e non è guidato dalla necessità di massimizzare il profitto: Proton è finanziato dalla comunità, piuttosto che sostenuto finanziariamente dagli investitori. Ciò gli ha dato la possibilità di dettare il prezzo in base a fattori, come i costi effettivi delle infrastrutture. Negli ultimi tempi, la società afferma di aver visto una crescita e un’adozione esponenziale.

Per far fronte a ciò, Proton ha ottimizzato i suoi processi interni, il che l’ha aiutata a ridurre i costi e a ridurre i prezzi per gli abbonati. Coloro che sono già utenti Proton Pass Plus riceveranno presto un’e-mail su come assicurarsi di ricevere la riduzione del prezzo.

Anche se Proton potrebbe non essere ancora un nome familiare, sta facendo passi da gigante. Gran parte di ciò ha a che fare con il fatto che l’azienda continua a dedicarsi al miglioramento dei propri servizi e si concentra sull’espansione. Ad esempio, Proton ha introdotto la condivisione delle password sul suo Proton Pass nel 2023. Con questa funzionalità, gli utenti potevano creare un deposito secondario crittografato per la condivisione. Negli ultimi mesi l’azienda ha migliorato anche altri prodotti e servizi, come Proton Mail. Alla fine del 2023 ha iniziato a testare una nuova versione desktop di Proton Mail con accesso offline e connessione crittografata. Il software include più di 50 nuove funzionalità, tra cui l’inoltro automatico e la ripetizione.

Che tu stia cercando un gestore di password più sicuro o desideri iniziare a usarne uno per la prima volta, ora è una buona opportunità per valutare le tue opzioni. Esistono diversi fornitori tra cui scegliere e Proton è solo uno dei tanti che offre un’intera suite di servizi che vanno dalla posta elettronica allo storage sul cloud. I prezzi, tuttavia, varieranno a seconda dell’azienda e non tutti sono finanziati dalla comunità o contrari all’aumento dei prezzi, indipendentemente dai costi generali.