Proton Pass disponibile ufficialmente al download

Dopo averlo annunciato nel mese di aprile, Proton ha reso finalmente disponibile al download il nuovo Proton Pass. Si tratta di un password manager E2EE completamente open source e integrato nell’ecosistema dell’azienda.

Questo segna l’ultima espansione della società di sicurezza dopo aver riscosso successo come ProtonMail, il suo servizio di posta elettronica crittografato, e infine col rebranding semplicemente in Proton con un calendario, un cloud storage, una suite e una VPN.

L’anno scorso, Proton ha acquisito SimpleLogin, una società di alias di posta elettronica. È proprio tale team di sviluppo il responsabile della maggior parte dello sviluppo di Proton Pass.

Sul fronte della sicurezza, il team di sviluppo ha integrato una chiave di sicurezza casuale a 32 byte a cui solo l’utente specifico può accedere, un altro livello di crittografia a livello di elemento e gli stessi titoli di condivisione testati sui propri sistemi di cloud storage e calendario. Nomi utente, siti Web ed e-mail possono essere tutti crittografati insieme ad alias e note e-mail appena creati, a cui nessuno dei quali l’azienda può accedere.

Proton si definisce una “società open source”, il che significa che chiunque può verificare se i propri sistemi funzionano come descritto. E anche il nuovo gestore di password è open source.

Pur essendo integrato nell’ecosistema Proton, per poter utilizzare il nuovo password manager non è necessario nulla se non il download dell’applicazione mobile, disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS. Certo, la creazione di un acount Proton dà diritto anche alla sincronizzazione cloud con tutti gli altri smartphone e desktop usati.

