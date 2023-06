Meta introduce nuove funzioni di controllo parentale su Instagram e Messenger

Meta ha annunciato il lancio di nuovi strumenti di controllo parentale per le sue piattaforme Instagram e Messenger. Questi strumenti mirano a migliorare la sicurezza e la privacy dei giovani utenti e incoraggiare sane abitudini digitali.

Gli aggiornamenti includono un hub di supervisione dei genitori in Messenger, il blocco proattivo dei messaggi diretti indesiderati (DM) su Messenger e Instagram e promemoria per gli adolescenti di fare delle pause dall’utilizzo delle app.

Controlli di supervisione di Messenger: tieni traccia delle impostazioni di privacy e sicurezza degli adolescenti

I controlli di supervisione di Messenger saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada tramite il Family Center di Meta. I genitori o i tutori avranno accesso alle impostazioni di privacy e sicurezza dei propri figli, saranno informati di eventuali modifiche nell’elenco dei contatti di Messenger e monitoreranno la quantità di tempo trascorso nell’app.

Riceveranno anche notifiche se il loro adolescente segnala qualcuno: tuttavia, per questa funzione è necessaria l’autorizzazione esplicita dell’adolescente.

I genitori potranno gestire impostazioni come chi può inviare messaggi ai propri figli adolescenti (solo amici, amici di amici o nessuno) e chi può visualizzare le loro storie. Eventuali modifiche apportate a queste impostazioni attiveranno notifiche per i tutori.

Instagram ha adottato misure per limitare le interazioni tra adolescenti e adulti sconosciuti e l’ultimo aggiornamento prevede che gli utenti inviino inviti di solo testo per chiedere il permesso prima di interagire con qualcuno a cui non sono collegati. Questa funzione è progettata per migliorare la sicurezza e prevenire contatti indesiderati.

Abitudini digitali più sane

Per promuovere sane abitudini digitali, sia Instagram che Facebook introdurranno controlli per ridurre l’uso eccessivo. L’attuale “modalità silenziosa” di Instagram, che consente agli utenti di mettere in pausa le notifiche e impostare risposte automatiche durante una pausa, sarà ora disponibile a livello globale. Facebook avviserà gli utenti dopo 20 minuti di utilizzo continuo per incoraggiarli a fare una pausa e ricorderà anche agli adolescenti di chiudere l’app mentre guardano Reels di notte.

Meta sta anche introducendo un nuovo avviso su Instagram, esortando gli adolescenti a consentire ai loro tutori di supervisionare i loro account per una maggiore protezione. I genitori avranno la possibilità di visualizzare i follower e gli account comuni seguiti dai loro ragazzi.

All’inizio di quest’anno, Meta ha implementato controlli sul targeting degli annunci per adolescenti e ha introdotto strumenti per impedire la condivisione di immagini intime da parte di minori. Tuttavia, la società è stata sottoposta a controlli per violazioni della privacy relative ai dati dei bambini ed è stata precedentemente multata per oltre $ 400 milioni per aver violato le regole del GDPR. La stessa cosa, anche se con una multa ben più sostanziosa di 1,2 miliardi di euro, è avvenuto per il trasferimento illegale dei dati degli utenti europei verso gli USA.