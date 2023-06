Google si affiderà al crowsourcing per migliori previsioni meteo

Google potrebbe mirare a migliorare l’accuratezza delle informazioni meteo locali utilizzando i dati di crowdsourcing.

Non abbiamo bisogno di esperti che ci dicano che il mondo si sta surriscaldando: possiamo sentirlo tutto intorno a noi. Di conseguenza, le persone cercano di più in Internet informazioni sulle condizioni meteorologiche locali e Google è spesso il loro primo punto di riferimento.

A marzo, la società ha lanciato avvisi di calore nella speranza di mettere quelle informazioni in primo piano e al centro nei risultati di ricerca.

L’app di Google è stata individuata mostrando domande sulle condizioni meteorologiche attuali in una determinata area quando un utente inserisce “meteo” o query simili nella casella di ricerca. Domande rapide come “Sta piovendo adesso?” sono apparsi per alcuni, con un pulsante “Sì” e “No” per fornire la risposta.

Apparentemente Google sta cercando la partecipazione del pubblico per monitorare il tempo in luoghi specifici e aiutare a fornire dati di crowdsourcing all’app Meteo.

9to5Google osserva che queste domande non vengono sempre visualizzate nei risultati di ricerca. Il feedback della comunità contribuirà all’app Meteo di Google per rendere i suoi dati più precisi e affidabili. Il crowdsourcing può raccogliere dati meteorologici da una gamma più ampia di località e con una frequenza maggiore rispetto alle stazioni meteorologiche tradizionali. Questo è utile, specialmente nelle aree con infrastrutture meteorologiche limitate.

Il crowdsourcing dei dati sulla temperatura in un dato giorno può scoprire sacche di caldo estremo o rovesci di pioggia che i modelli meteorologici potrebbero perdere. Questo tipo di dati può aiutare a guidare investimenti e interventi più mirati per aiutare gli utenti a prepararsi a condizioni meteorologiche estreme.

Google attualmente si affida a The Weather Channel per le informazioni meteorologiche, ma il crowdsourcing potrebbe svolgere un ruolo ancora più importante nel fornire dati meteorologici accurati. Poiché sempre più persone utilizzano gli smartphone, c’è un’opportunità ancora maggiore di raccogliere dati meteorologici da una gamma più ampia di località.

Ma questo non è l’unico aggiornamento apparentemente in arrivo su una delle app meteo più affidabili. Si dice che il servizio stia acquisendo un’interfaccia più moderna, simile a quella che la Ricerca Google sui browser Web mobili. Il nuovo look sostituisce un design obsoleto introdotto più di sette anni fa.

via